ATM की लाइन में खड़े व्यक्ति ने देख लिया ‘पिन’, लगा दी 50 हजार की चपत

MP News: एमपी के उज्जैन शहर में चिमनगंज मंडी के सामने बैंक एटीएम में पिन अपडेट कराने पहुंचे बुजुर्ग और महिला को बदमाश ने मदद के बहाने ठग लिया। बदमाश ने उनके पिन देखकर कार्ड बदले और शहर व इंदौर के अलग-अलग एटीएम से महिला के खाते से 38 हजार तो वृद्ध के खाते से 50 हजार रुपए निकाल लिए। पुलिस को बदमाश की आखिरी लोकेशन इंदौर की मिली है। यहां बदमाश ने 10 हजार रुपए का मोबाइल खरीदा है। इसके जरिए चिमनगंज और साइबर पुलिस फ्रॉड की तलाश में जुटी है।