ATM की लाइन में खड़े व्यक्ति ने देख लिया ‘पिन’, लगा दी 50 हजार की चपत

MP News: एमपी के उज्जैन शहर में चिमनगंज मंडी के सामने बैंक एटीएम में पिन अपडेट कराने पहुंचे बुजुर्ग और महिला को बदमाश ने मदद के बहाने ठग लिया। बदमाश ने उनके पिन देखकर कार्ड बदले और शहर व इंदौर के अलग-अलग एटीएम से महिला के खाते से 38 हजार तो वृद्ध के खाते से 50 हजार रुपए निकाल लिए। पुलिस को बदमाश की आखिरी लोकेशन इंदौर की मिली है। यहां बदमाश ने 10 हजार रुपए का मोबाइल खरीदा है। इसके जरिए चिमनगंज और साइबर पुलिस फ्रॉड की तलाश में जुटी है।
चिमनगंज पुलिस ने बताया कि आगर रोड के संजय नगर निवासी छगनलाल राठौर (65) पिता नानूराम ने चिमनगंज थाने में शिकायत की कि 28 अगस्त की दोपहर तीन बजे करीब वे 15 साल की पोती को लेकर चिमनगंज मंडी के सामने एसबीआइ के एटीएम कैबिन पर पहुंचे। यहां पहले से एक महिला और पुरुष मौजूद थे। बच्ची की मदद से पिन अपडेट कर रहा था, तभी पीछे खड़े व्यक्ति ने पिन देख लिया और बातों में उलझाकर कार्ड की अदला-बदली कर लिया। यह कार्ड सीताराम वर्मा के नाम का है।
जब 30 अगस्त को खाते का बैलेंस चेक किया तो उसमें से पांच बार 10-10 हजार रुपए कुल 50 हजार रुपए निकाल लिए गए थे । इसी तरह की वारदात बदमाश ने इसी एटीएम में क्षेत्र की महिला के साथ भी ठगी की। उसके खाते से 38 हजार रुपए विड्राल करवाए हैं।
टीआइ गजेन्द्र पचोरिया के अनुसार बदमाश ने पांड्याखेड़ी और मक्सी रोड के एटीएम से रुपए निकाले हैं। चिमनगंज थाना क्षेत्र के एटीएम के साथ तीनों स्थानों के सीसीटीवी निकलवाए हैं। इन सीसीटीवी के जरिए पुलिस बदमाश की तलाश में लगी है। हालांकि यह बात भी सामने आई है बदमाश ने इंदौर में एक मोबाइल भी खरीदा है। पुलिस की टीम इंदौर में भी तलाश कर रही है।