होटल में नाबालिग के साथ किया ‘गंदा काम’, बना लिए Video

MP News: एमपी के उज्जैन शहर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कक्षा 11 वीं की छात्रा को बहला फुसला कर बदमाश होटल लेकर पहुंचा और उसके साथ बलात्कार कर वीडियो बना लिए। यही नहीं आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी भी देने लगा। परेशान नाबालिग ने माता पिता के साथ पहुंच कर आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी। जिस पर पुलिस ने पाक्सो एक्ट, सहित जबरन वसूली और बलात्कार का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस नीलगंगा क्षेत्र की उस होटल संचालक के खिलाफ भी केस दर्ज करेगी जिसमें नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ।