होटल में नाबालिग के साथ किया ‘गंदा काम’, बना लिए Video

MP News: एमपी के उज्जैन शहर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कक्षा 11 वीं की छात्रा को बहला फुसला कर बदमाश होटल लेकर पहुंचा और उसके साथ बलात्कार कर वीडियो बना लिए। यही नहीं आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी भी देने लगा। परेशान नाबालिग ने माता पिता के साथ पहुंच कर आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी। जिस पर पुलिस ने पाक्सो एक्ट, सहित जबरन वसूली और बलात्कार का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस नीलगंगा क्षेत्र की उस होटल संचालक के खिलाफ भी केस दर्ज करेगी जिसमें नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ।
नीलगंगा टीआइ तरुण कुरील ने बताया कि कक्षा 11वीं की छात्रा ने थाने में शिकायत की थी कि लखन अमगया पिता ओमप्रकाश निवासी मोहन बड़ोदिया शाजापुर से उसकी पहचान एक साल पूर्व विवाह समारोह में हुई थी। इसके बाद वह उज्जैन आकर लगातार मिलने लगा और फोटो लेकर उन्हें एडिट कर वायरल करने की धमकी देने लगा। आरोपी पिछले कुछ समय से नीलगंगा क्षेत्र की होटल रेड रोज में काम कर रहा था।
24 सितंबर को लखन ने छात्रा को लोटी स्कूल चौराहे पर बुलाया और बहला-फुसलाकर नीलगंगा की होटल अवंति ले गया। जहां उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने नाबालिग के वीडियो बना लिए और आगे भी इसी तरह संबंध बनाए रखने के लिए दबाव बनाया। इस शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट सहित बीएनएस की धारा 64 और 308 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। शुक्रवार दोपहर उसे कोर्ट में पैश किया जाएगा।
टीआइ तरुण कुरील ने बताया कि आरोपी बालिका को नीलगंगा क्षेत्र की अवंति होटल लेकर पहुंचा था। यहां संचालक ने नाबालिग के साथ आरोपी को कमरा दे दिया। इसकी सूचना पुलिस को भी नहीं दी। मामले में जांच की जा रही है। साथ ही होटल संचालक के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा।
