Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

समारोह में चलती रहीं बेटे की शादी की रस्मेें, बस स्टेंड पर चाय बनाते दिखे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav- डॉ. अभिमन्यु यादव की शादी के लिए मंडप, मेहंदी आदि की रस्में हुई, सीएम ने बस स्टेंड जाकर बनाई चाय...

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

deepak deewan

Nov 29, 2025

CM Mohan Yadav made tea at the bus stand during his son's wedding rituals

CM Mohan Yadav made tea at the bus stand during his son's wedding rituals

CM Mohan Yadav- एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की 30 नवंबर को शादी है। उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में वे खरगोन की डॉ. इशिता के साथ सात फेरे लेंगे। शुक्रवार को माता पूजन के साथ शादी की रस्में शुरु हो चुकी हैं। सीएम मोहन यादव भी उज्जैन पहुंच चुके हैं और सपरिवार पूजन-पाठ व अन्य रस्में निभा रहे हैं। बेटे के शादी समारोह के बीच शनिवार को वे अचानक उज्जैन के बसस्टेंड स्थित चाय की दुकान पर पहुंच गए। यहां सीएम मोहन यादव ने खुद ही चाय भी बनाई। इस दौरान वे आमजनों से बातचीत भी करते रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव, 21 अन्य जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करेंगे।
उज्जैन के सांवरा खेड़ी में मुख्य कार्यक्रम की तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बेटे के ब्याह के साथ यहां सीएम मोहन यादव 21 बेटियों का कन्यादान भी करेंगे। यादव परिवार इन कन्याओं को सोने का मंगलसूत्र सहित अन्य सामग्री भेंट करेगा।

सीएम मोहन यादव ने मंडप की पूजा की

डॉ. अभिमन्यु यादव की शादी की रस्में चल रहीं हैं। माता पूजन के साथ मंडप, मेहंदी आदि की रस्में हो चुकी हैं। यादव परिवार के साथ परिचित, दोस्त, रिश्तेदार इनमें शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने भी मंडप आदि की पूजा की। पूरा यादव परिवार शादी का जश्न मना रहा है।

खुद ही चाय बनाना शुरु कर दिया

शनिवार को शादी समारोह के बीच ही सीएम डॉ. मोहन यादव अचानक नानाखेड़ा जा पहुंचे। वे यहां के बस स्टैंड की एक चाय दुकान पर पहुंचे और खुद ही चाय बनाना शुरु कर दिया। इस दौरान सीएम मोहन यादव, दुकान मालिक व अन्य लोगों से बातचीत करते रहे। उन्होंने SIR के काम का भी जायजा लिया। कड़कड़ाती ठंड में सीएम मोहन यादव ने गरमागरम चाय का लुत्फ उठाया। बेटे के विवाह समारोह के बीच उनके बसस्टेंड जाकर चाय बनाने की खूब चर्चा चल रही है।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 07:55 pm

Published on:

29 Nov 2025 07:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / समारोह में चलती रहीं बेटे की शादी की रस्मेें, बस स्टेंड पर चाय बनाते दिखे सीएम मोहन यादव

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री के बेटे की शादी का कार्ड, गोल्डन बॉर्डर वाले निमंत्रण पत्र की कीमत उड़ा देगी होश

CM Mohan Yadav Son Wedding Card price
उज्जैन

CM मोहन यादव के बेटे की शादी बनेगी मिसाल, गृहनगर पहुंचेंगे ये VVIP मेहमान

CM Mohan Yadav Son Wedding in ujjain
उज्जैन

कानों में टॉप्स, आंखों पर काला चश्मा और लाल लिबास- खास लुक में दिखे सीएम मोहन यादव के दूल्हे बेटे

Family danced with CM Mohan Yadav's groom son during Mata Pujan
उज्जैन

उज्जैन लैंड पुलिंग एक्ट: किसानों की याचिका पर सरकार का जवाब, वकील बोले- खारिज करें

High court on Ujjain Land Pulling Act
उज्जैन

CM मोहन यादव के बेटे की ‘शादी का कार्ड’ आया सामने, देखें क्या संदेश लिखा…

mp news
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.