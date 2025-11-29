समारोह में चलती रहीं बेटे की शादी की रस्मेें, बस स्टेंड पर चाय बनाते दिखे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav made tea at the bus stand during his son's wedding rituals
CM Mohan Yadav- एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की 30 नवंबर को शादी है। उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में वे खरगोन की डॉ. इशिता के साथ सात फेरे लेंगे। शुक्रवार को माता पूजन के साथ शादी की रस्में शुरु हो चुकी हैं। सीएम मोहन यादव भी उज्जैन पहुंच चुके हैं और सपरिवार पूजन-पाठ व अन्य रस्में निभा रहे हैं। बेटे के शादी समारोह के बीच शनिवार को वे अचानक उज्जैन के बसस्टेंड स्थित चाय की दुकान पर पहुंच गए। यहां सीएम मोहन यादव ने खुद ही चाय भी बनाई। इस दौरान वे आमजनों से बातचीत भी करते रहे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव, 21 अन्य जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करेंगे।
उज्जैन के सांवरा खेड़ी में मुख्य कार्यक्रम की तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बेटे के ब्याह के साथ यहां सीएम मोहन यादव 21 बेटियों का कन्यादान भी करेंगे। यादव परिवार इन कन्याओं को सोने का मंगलसूत्र सहित अन्य सामग्री भेंट करेगा।
डॉ. अभिमन्यु यादव की शादी की रस्में चल रहीं हैं। माता पूजन के साथ मंडप, मेहंदी आदि की रस्में हो चुकी हैं। यादव परिवार के साथ परिचित, दोस्त, रिश्तेदार इनमें शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने भी मंडप आदि की पूजा की। पूरा यादव परिवार शादी का जश्न मना रहा है।
शनिवार को शादी समारोह के बीच ही सीएम डॉ. मोहन यादव अचानक नानाखेड़ा जा पहुंचे। वे यहां के बस स्टैंड की एक चाय दुकान पर पहुंचे और खुद ही चाय बनाना शुरु कर दिया। इस दौरान सीएम मोहन यादव, दुकान मालिक व अन्य लोगों से बातचीत करते रहे। उन्होंने SIR के काम का भी जायजा लिया। कड़कड़ाती ठंड में सीएम मोहन यादव ने गरमागरम चाय का लुत्फ उठाया। बेटे के विवाह समारोह के बीच उनके बसस्टेंड जाकर चाय बनाने की खूब चर्चा चल रही है।
