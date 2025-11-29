समारोह में चलती रहीं बेटे की शादी की रस्मेें, बस स्टेंड पर चाय बनाते दिखे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav- एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की 30 नवंबर को शादी है। उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में वे खरगोन की डॉ. इशिता के साथ सात फेरे लेंगे। शुक्रवार को माता पूजन के साथ शादी की रस्में शुरु हो चुकी हैं। सीएम मोहन यादव भी उज्जैन पहुंच चुके हैं और सपरिवार पूजन-पाठ व अन्य रस्में निभा रहे हैं। बेटे के शादी समारोह के बीच शनिवार को वे अचानक उज्जैन के बसस्टेंड स्थित चाय की दुकान पर पहुंच गए। यहां सीएम मोहन यादव ने खुद ही चाय भी बनाई। इस दौरान वे आमजनों से बातचीत भी करते रहे।