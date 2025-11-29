मुख्यमंत्री के बेटे की शादी का कार्ड, गोल्डन बॉर्डर वाले निमंत्रण पत्र की कीमत उड़ा देगी होश

CM Mohan Yadav Son Wedding Card price(फोटो: सोशल मीडिया)
CM Mohan Yadav son Wedding: मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव एक बार फिर चर्चा में हैं, इस बार किसी बड़े फैसले या फिर सख्त आदेश को लेकर नहीं बल्कि, अपने छोटे बेटे अभिमन्यु की शादी को लेकर। सीएम के बेटे की ये शादी मिसाल बनने जा रही है, लेकिन शाही अंदाज या किसी लक्जरी पैकेज को लेकर नहीं, बल्कि बेहद सादगी और समाज में फैली फीजूल खर्च की प्रवृत्ति को रोकने का संदेश देने के लिए। यादव समाज के सामूहिक विवाह समारोह में होने जा रही ये शादी बेहद सादगी से होगी और इसीलिए चर्चा में है। इस शादी को लेकर एक और खबर आपको हैरान कर देगी और वो है बेटे अभिमन्यु की शादी का कार्ड… जहां आजकल एक आम परिवार भी 25-30 रुपए से लेकर 1000 रुपए का लक्जरी कार्ड लेना पसंद करते हैं, वहीं इस शादी के Invitation Card की कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
खास बात ये है कि सीएम के बेटे की शादी का खर्च भी परिवार नहीं, बल्कि यादव समाज उठा रहा है। ये शादी किसी लक्जरी होटल में या मैरिज गार्डन में नहीं होगी, बल्कि सामूहिक विवाह के आयोजन का हिस्सा होगी। जहां बाकी कन्याओं और परिवारों की तरह ही सीएम के बेटे की शादी भी सार्वजनिक रूप से होगी।
आजकल नेताओं से लेकर आम लोगों तक शादियां एक दिखावा और होड़ बन चुकी हैं। लाखों-करोड़ों के पैकेज के खर्च से बेटी को घर से बिदा किया जा रहा है या बहू लाई जा रही है। एक भारी-भरकम लक्जरी कार्ड भी लोगों को हैरान करता है, वाह आपने तो बड़ा महंगा कार्ड छपवाया है, कितने खर्च पर बना? बड़ा ही सुंदर है, एक दम यूनिक अभी तक किसी के यहां नहीं देखा। बस यही तारीफ मन को भीतर तक खुश कर रही है। इससे विपरीत अभिमन्यु की शादी का कार्ड देखकर भी लोगों के होश उड़ रहे हैं।
सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी का कार्ड देखकर ही इस शादी की सादगी नजर आ रही है। इस कार्ड का कवर पेज बेहद खूबसूरत है, लेकिन कार्ड खोलते ही इसमें बांई और सीएम ने मेहमानों को आदर-सम्मान और विनय के साथ शादी में आने का आमंत्रण दिया है। 30 नवंबर को होने जा रही इस शादी में 21 जोड़े विवाह के पवित्र बंधन में बंधेंगे। इन 21 जोड़ों में से एक जोड़ा डॉ. अभिमन्यु यादव और डॉ. ईशिता पटेल का जोड़ा होगा।
कार्ड के दाएं पेज पर वर-वधु के नाम प्रकाशित किए गए हैं। पहला नाम सीएम के बेटे अभिमन्यु और उनकी होने वाली बहू ईशिता का है। उसके बाद सभी 20 जोड़ों के नाम लिखे गए हैं। गोल्डन बॉर्डर और गोल्डन रंग से सजे इस कार्ड की कीमत केवल 12 रुपए है। सीएम के गृहनगर उज्जैन में होने जा रही इस शादी का ये कार्ड सीएम और उनके परिवार की सादगी का प्रतीक बन गया है और दिखावा करने वाले समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी।
