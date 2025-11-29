मुख्यमंत्री के बेटे की शादी का कार्ड, गोल्डन बॉर्डर वाले निमंत्रण पत्र की कीमत उड़ा देगी होश

CM Mohan Yadav son Wedding: मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव एक बार फिर चर्चा में हैं, इस बार किसी बड़े फैसले या फिर सख्त आदेश को लेकर नहीं बल्कि, अपने छोटे बेटे अभिमन्यु की शादी को लेकर। सीएम के बेटे की ये शादी मिसाल बनने जा रही है, लेकिन शाही अंदाज या किसी लक्जरी पैकेज को लेकर नहीं, बल्कि बेहद सादगी और समाज में फैली फीजूल खर्च की प्रवृत्ति को रोकने का संदेश देने के लिए। यादव समाज के सामूहिक विवाह समारोह में होने जा रही ये शादी बेहद सादगी से होगी और इसीलिए चर्चा में है। इस शादी को लेकर एक और खबर आपको हैरान कर देगी और वो है बेटे अभिमन्यु की शादी का कार्ड… जहां आजकल एक आम परिवार भी 25-30 रुपए से लेकर 1000 रुपए का लक्जरी कार्ड लेना पसंद करते हैं, वहीं इस शादी के Invitation Card की कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे।