बेटे के साथ बेटियों को भी ब्याहेंगे सीएम मोहन यादव, 21 का करेंगे कन्या दान

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की शादी की तैयारियां चल रहीं हैं। विवाह 30 नवम्बर को उज्जैन में होगा। डॉ. अभिमन्यु यादव, खरगोन के दिनेशचन्द्र पटेल यादव की पुत्री डॉ. इशिता पटेल यादव के साथ सात फेरे लेंगे। यह मांगलिक प्रसंग शिप्रा तट पर सामूहिक विवाह समारोह में होगा। सीएम मोहन यादव के बेटे का विवाह ‘महा-सामूहिक विवाह’ में परिवर्तित हो गया है। इसी के साथ वे शिप्रा तट पर सामाजिक समरसता का संदेश देंगे। खास बात यह है कि सीएम मोहन यादव यहां बेटे के साथ ही बेटियों को भी ब्याहेंगे। वे 21 बेटियों का खुद कन्यादान करेंगे।