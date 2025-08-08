CM Tirth Yatra Yojana 2025 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करें आवेदन, क्या दस्तावेज हैं जरूरी

CM Tirth Yatra Yojana: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (CM Tirth Yatra Yojana)में जिले से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्राओं के लिए नया कार्यक्रम घोषित किया गया है। उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे पात्र वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया हैं, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन अपने संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में अंतिम तिथि तक जमा कर सकते हैं।