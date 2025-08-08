CM Tirth Yatra Yojana 2025 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करें आवेदन, क्या दस्तावेज हैं जरूरी

CM Tirth Yatra Yojana: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (CM Tirth Yatra Yojana)में जिले से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्राओं के लिए नया कार्यक्रम घोषित किया गया है। उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे पात्र वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया हैं, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन अपने संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में अंतिम तिथि तक जमा कर सकते हैं।
पूर्व में आवेदन करने वाले, किन्तु यात्रा पर न जा पाने वाले आवेदकों को भी मौका मिलेगा, बशर्ते वे सादे कागज पर सहमति पत्र संबंधित निकाय को प्रस्तुत करें।
वाराणसी एवं अयोध्या यात्रा: 13 अगस्त से 18 अगस्त, आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त, लॉटरी 10 अगस्त दोपहर 3 बजे।
तिरुपति यात्रा: 28 अगस्त से 2 सितंबर, आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त, लॉटरी 18 अगस्त दोपहर 3 बजे।
वैष्णोदेवी यात्रा: 6 सितंबर से 11 सितंबर, आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त, लॉटरी 27 अगस्त दोपहर 3 बजे।
कामाख्या देवी यात्रा: 15 सितंबर से 20 सितंबर, आवेदन की अंतिम तिथि 3 सितंबर, लॉटरी 5 सितंबर
तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रियों का चयन कलेक्टर करता है। कलेक्टर यात्रा के लिए आने वाले आवेदनों को चैक करवाता है। उपलब्ध कोटे के मुताबिक ही यात्रियों का चयन किया जाता है। यदि कोटे से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो लॉटरी सिस्टम फॉलो किया जाता है।