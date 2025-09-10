Patrika LogoSwitch to English

आरक्षक आरती को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, शिप्रा नदी से 3 दिन बाद मिला था शव

Constable Aarti Pal : मंगलवार को शिप्रा नदी से बरामद हुए आरक्षक आरती पाल को आज उज्जैन के चक्र तीर्थ श्मशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।

उज्जैन

Faiz Mubarak

Sep 10, 2025

Constable Aarti Pal
आरती को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई (Photo Source- Patrika Input)

Constable Aarti Pal : मध्य प्रदेश के उज्जैन की शिप्रा नदी में बिना रैलिंग वाले पुल से कार समेत गिरे तीन पुलिसकर्मियों की तलाश में शुरु हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन मंगलवार शाम को आरक्षक आरती पाल का शव बरामद होने के साथ पूरा हो गया। करीब 68 घंटे की जद्दोजहद के बाद आरती का शव नदी के बड़े पुल से 80 मीटर दूरी में स्थित गहरे गड्ढे से बरामद किया गया। वहीं, आज बुधवार को दिवंगत आरक्षक आरती पाल को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।

वैसे तो आरती मूल रूप से रतलाम जिले की रहने वाली खीं, लेकिन रेस्क्यू के दौरान उनका पूरा परिवार उज्जैन ही आ गया था। ऐसे में सभी की सहमति से आज बुधवार को उज्जैन चक्र तीर्थ श्मशान घाट पर आरती का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

चौथे दिन शिप्रा नदी से निकला कॉन्स्टेबल आरती पाल का शव, परिवार में पसरा मातम
रतलाम
Constable Aarti Pa

आरती पाल की अंतिम विदाई के मौके पर एडीजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन, एसपी प्रदीप शर्मा, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, परिवार के लोगों के साथ साथ हजारों की संख्या में उज्जैन वासी शामिल हुए। सभी ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी।

'जल्दी आऊंगी' कहकर घर से निकली थीं कॉन्सटेबल आरती पाल, अगले दिन आई दिल दहला देने वाली खबर
रतलाम
Constable Aarti Pal

Published on:

10 Sept 2025 12:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / आरक्षक आरती को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, शिप्रा नदी से 3 दिन बाद मिला था शव

