Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रतलाम

‘जल्दी आऊंगी’ कहकर घर से निकली थीं कॉन्सटेबल आरती पाल, अगले दिन आई दिल दहला देने वाली खबर

Constable Aarti Pal : शिप्रा नदी के पुल से कार समेत नीचे गिरे टीआई का शव रविवार को मिला। जबकि, सोमवार शाम को एसआई मदनलाल निनामा की बॉडी मिली। लेकिन, आज खबर लिखे जाने तक लेडी कांस्टेबल आरती पाल का कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़।

रतलाम

Faiz Mubarak

Sep 09, 2025

Constable Aarti Pal
शिप्रा पुल हादसा (Photo Source- Patrika)

Constable Aarti Pal :मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के पुल से वाहन समेत गिरे तीन पुलिसकर्मियों में से अबतक थाना प्रभारी और सब इन्सपेक्टर का शव बरामद किया गया है। लेकिन, इस हादसे का शिकार हुई महिला आरक्षक का हादसे के चौथे दिन मंगलवार को भी कोई सुराग नहीं मिला है। उज्जैन के उन्हेल थाने में कार्यरत महिला आरक्षक आरती पाल मूल रूप से रतलाम की रहने वाली हैं। हादसे की जानकारी लगते ही परिवार सदमें में है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और बेटी को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही, वैसे-वैसे परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है।

शिप्रा नदी में हादसे का शिकार होने वाली जिन आरती पाल का तीन दिन बीत जाने के बाद भी अबतक कोई सुराग नहीं लग सका है, वो महिला पुलिस आरक्षक मूल रूप से रतलाम शहर के अरिहंत परिसर की रहती हैं। आरती के पिता अशोक पाल कलेक्टर कार्यालय से सेवानिवृत हुए हैं और माता शीला पाल गृहिणी हैं। साल 2013 मेंपुलिस सेवा में आई आरती के परिवार में उनका एक छोटा भाई लोकेंद्र 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है। हादसे की जानकारी लगने के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। मां का कहना है कि, एक-एक पल पहाड़ के समान गुजर रहा है। हम सिर्फ ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि, जल्द कही से खबर आ जाए कि, हमारी बेटी सुरक्षित है।

ये भी पढ़ें

आज बंद रहेंगी चिकन-मटन दुकानें, आदेश नहीं माना तो 10 हजार जुर्माने के साथ दुकान सील
भोपाल
Chicken-Mutton Shops

घर की जिम्मेदारियां निभाने अबतक नहीं की शादी

आरती के चाचा अजय पाल ने बताया कि, सी जानकारी मिली है कि, हादसे का शिकार हुआ वाहन आरती ही चला रही थी। वो अपने परिवार के प्रति इतनी जिम्मेदार थी कि, माता-पिता की सेवा के चलते अबतक विवाह भी नहीं किया था।

एक दिन पहले बोलकर गई थी 'जल्दी आऊंगी'

चाचा के अनुसार, आरती के एक अन्य भाई जितेंद्र पाल का इसी साल 30 जुलाई को बीमारी के कारण निधन हो गया था। सवा माह का धूप-ध्यान करने आखिरी बार बेटी 5 सितंबर को ही घर आई थी। उस दिन पूरा परिवार एक साथ था। जाते समय उसने घर वालों से कहा था कि, इस बार जल्दी आऊंगी। लेकिन, घर से लौटने के अगले ही दिन इस तरह की दिल दहला देने वाली खबर पुलिस विभाग से आई, जिसने परिवार को झकझोर कर रख दिया और अब बेटी का कुछ पता न चल पाना परिवार पर अनहोनी घटना के संदेह को गहराता जा रहा है। सभी की यही कामना है कि, किसी तरह बेटी के सुरक्षित होने की खबर आ जाए।

पुलिस महकमें में हड़कंप

शिप्रा पुल हादसा (Photo Source- Patrika)

आपको बता दें कि, 6 सितंबर शनिवार रात को उज्जैन की शिप्रा नदी के पुल से एक वाहन नदी में गिर गया था। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर रात डेढ़ बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वाहन और उसमें सवारों की तलाश की गई पर नदी का बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू रोकना पड़ा। रविवार सुबह 6 बजे दोबारा तलाश शुरु हुई। इसी बीच रेस्क्यू दल समेत पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया, जब शिप्रा पुल से करीब 2 किलोमीटर दूर मिली कार से उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव निकला। बाद में मालूम हुआ कि, बीती रात जो वाहन हादसे का शिकार हुआ है, उसमें टीआई के साथ एसआई मदनलाल निनामा और महिला आरक्षक आरती पाल भी मौजूद थीं।

आरती का नहीं लग रहा कोई सुराग

इस घटना ने पुलिस महकमें को सन्न कर दिया। टीआई के साथ एसआई और महिला आरक्षक होने की पुष्टि होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार बढ़ाई गई, लेकिन रविवार देर रात तक दोनों लापता पुलिसकर्मियों का कोई सुराग नहीं लगा। सोमवार की सुबह से एक बार फिर एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरु किया तब जाकर शाम को एसआई मदनलाल का शव भी मिल गया। इसके बाद से रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन अबतक आरक्षक आरती पाल का कोई सुराग नहीं लग सका है। फिलहाल, रेस्क्यू जारी है।

नदी में कार गिरने का वीडियो हुआ वायरल

इधर, सोमवरा रात शिप्रा नदी के बड़े पुल से पुलिसकर्मियों कीर गिरने का लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में कार अन्य वाहनों के साथ जाती दिख रही है, लेकिन अचानक ही पुल से नीचे गिर गई। फिलहाल, घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें

शिप्रा नदी में पुलिसकर्मियों की कार गिरने का VIdeo, 2 कि.मी दूर गाड़ी में मिला TI का शव, दो पुलिसकर्मी अब भी लापता
उज्जैन
Policemen Car Falling Video

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 01:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / ‘जल्दी आऊंगी’ कहकर घर से निकली थीं कॉन्सटेबल आरती पाल, अगले दिन आई दिल दहला देने वाली खबर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.