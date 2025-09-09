‘जल्दी आऊंगी’ कहकर घर से निकली थीं कॉन्सटेबल आरती पाल, अगले दिन आई दिल दहला देने वाली खबर

शिप्रा नदी में हादसे का शिकार होने वाली जिन आरती पाल का तीन दिन बीत जाने के बाद भी अबतक कोई सुराग नहीं लग सका है, वो महिला पुलिस आरक्षक मूल रूप से रतलाम शहर के अरिहंत परिसर की रहती हैं। आरती के पिता अशोक पाल कलेक्टर कार्यालय से सेवानिवृत हुए हैं और माता शीला पाल गृहिणी हैं। साल 2013 मेंपुलिस सेवा में आई आरती के परिवार में उनका एक छोटा भाई लोकेंद्र 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है। हादसे की जानकारी लगने के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। मां का कहना है कि, एक-एक पल पहाड़ के समान गुजर रहा है। हम सिर्फ ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि, जल्द कही से खबर आ जाए कि, हमारी बेटी सुरक्षित है।