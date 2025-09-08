शिप्रा नदी में पुलिसकर्मियों की कार गिरने का VIdeo, 2 कि.मी दूर गाड़ी में मिला TI का शव, दो पुलिसकर्मी अब भी लापता

Policemen Car Falling Video :मध्य प्रदेश के उज्जैन में शनिवार रात पुलिसकर्मियों की कार शिप्रा नदी के बड़े पुल से नीचे गिरने का एक लाइव वीडियो सामने आया है। सामने आए वीडियो में कार अन्य वाहनों के साथ जाती दिख रही है, लेकिन अचानक ही पुल से नीचे गिर गई। इधर, तलाश में जुटी एसडीआरएफ समेत अन्य रेस्क्यू दलों को थाना प्रभारी का शव मिलने के बाद संबंधित कार भी मिल गई है। पुलिस के अनुसार, कार पुल से करीब 2 कि.मी दूर मिली, जिसे बाहर निकालने में जुटे रेस्क्यू दल को कार के अंदर से उन्हेल टीआई अशोक शर्मा का शव मिला। वहीं एसआई मदनलाल निनामा और महिला आरक्षक आरती पाल अब भी लापता हैं।