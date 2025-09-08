एमपी के इस शहर में होगा ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान का समापन, एक मंच पर दिखेंगे कई दिग्गज

Vote Chor Gaddi Chhor :मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में कांग्रेस बड़ा आयोजन करने जा रही है। आने वाली 12 सितंबर को 'किसान न्याय यात्रा' और 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली निकाली जाएगी। इसी दिन कांग्रेस के इस अभियान का समापन भी किया जाएगा।
12 सितंबर को होने वाली रैली में कांग्रेस देश-प्रदेश के कई दिग्गज नताओं के शामिल होने की खबर है। इनमें सचिन पायलट, केसी वेणु गोपाल, कमलनाथ समेत मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। संभावना जताई जा रही है कि, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कार्यक्रम के समापन में शामिल हो सकते हैं।
आपको बता दें कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाने के बाद से 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान के तहत प्रदेशभर में भी रैलियां निकाली गई हैं। इन रैलियों और सभाओं का नेतृत्व खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किया। हालांकि, कई जिलों में उन्हें समर्थन मिला है तो कई जगहों पर उन्हें विरोध क सामना भी करना पड़ा।
गौरतलब है कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए इस अभियान को शुरूआत हुई थी। जिसके बाद मध्यप्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है।