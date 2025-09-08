एमपी के इस शहर में होगा ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान का समापन, एक मंच पर दिखेंगे कई दिग्गज

आपको बता दें कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाने के बाद से 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान के तहत प्रदेशभर में भी रैलियां निकाली गई हैं। इन रैलियों और सभाओं का नेतृत्व खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किया। हालांकि, कई जिलों में उन्हें समर्थन मिला है तो कई जगहों पर उन्हें विरोध क सामना भी करना पड़ा।