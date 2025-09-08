Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

एमपी के इस शहर में होगा ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान का समापन, एक मंच पर दिखेंगे कई दिग्गज

Vote Chor Gaddi Chhor : 12 सितंबर को उज्जैन में 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान का समापन होने जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर पर की जा रही है। इसमें कमलनाथ-सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे।

उज्जैन

Faiz Mubarak

Sep 08, 2025

Vote Chor Gaddi Chhor
'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान (Photo Source- Patrika)

Vote Chor Gaddi Chhor :मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में कांग्रेस बड़ा आयोजन करने जा रही है। आने वाली 12 सितंबर को 'किसान न्याय यात्रा' और 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली निकाली जाएगी। इसी दिन कांग्रेस के इस अभियान का समापन भी किया जाएगा।

12 सितंबर को होने वाली रैली में कांग्रेस देश-प्रदेश के कई दिग्गज नताओं के शामिल होने की खबर है। इनमें सचिन पायलट, केसी वेणु गोपाल, कमलनाथ समेत मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। संभावना जताई जा रही है कि, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कार्यक्रम के समापन में शामिल हो सकते हैं।

एमपी के कई जिलों में निकली यात्रा

आपको बता दें कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाने के बाद से 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान के तहत प्रदेशभर में भी रैलियां निकाली गई हैं। इन रैलियों और सभाओं का नेतृत्व खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किया। हालांकि, कई जिलों में उन्हें समर्थन मिला है तो कई जगहों पर उन्हें विरोध क सामना भी करना पड़ा।

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से गर्माई राजनीति

गौरतलब है कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए इस अभियान को शुरूआत हुई थी। जिसके बाद मध्यप्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है।

Published on:

08 Sept 2025 09:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी के इस शहर में होगा ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान का समापन, एक मंच पर दिखेंगे कई दिग्गज

