एमपी में बड़े हादसे से मचा हाहाकार, चंबल में ट्रॉली सहित कई श्रद्धालु डूबे, शुरु किया रेस्क्यू

Ujjain- देशभर में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र के अंतिम दिन बुधवार से शुरु हुआ देवी प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला गुरुवार को भी लगातार जारी है। इसी दौरान एमपी में बड़ा हादसा हो गया। यहां के उज्जैन में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अनेक लोग चंबल नदी में डूब गए। हादसा होते ही मौके पर हाहाकार मच गया। लोगों की चीख पुकार के बीच पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरु किया। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं।