एमपी में बड़े हादसे से मचा हाहाकार, चंबल में ट्रॉली सहित कई श्रद्धालु डूबे, शुरु किया रेस्क्यू

Ujjain- देशभर में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र के अंतिम दिन बुधवार से शुरु हुआ देवी प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला गुरुवार को भी लगातार जारी है।

2 min read

उज्जैन

image

deepak deewan

Oct 02, 2025

Devotees drown along with a tractor trolley in the Chambal River in Ujjain

Devotees drown along with a tractor trolley in the Chambal River in Ujjain (प्रतीकात्मक फोटो: IANS)

Ujjain- देशभर में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र के अंतिम दिन बुधवार से शुरु हुआ देवी प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला गुरुवार को भी लगातार जारी है। इसी दौरान एमपी में बड़ा हादसा हो गया। यहां के उज्जैन में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अनेक लोग चंबल नदी में डूब गए। हादसा होते ही मौके पर हाहाकार मच गया। लोगों की चीख पुकार के बीच पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरु किया। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं।

लोगों ने बताया कि बड़नगर में चंबल नदी में प्रतिमा विसर्जन के लिए ग्रामीण ट्रैक्टर पर सवार होकर गए थे। मूर्ति विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर, पुल से चंबल नदी में जा गिरा। इससे घटनास्थल पर हड़कंप मच गया।

8 लोग डूबे जिनमें से 6 श्रद्धालुओं को बचा लिया

उज्जैन के इंगोरिया के पास ये हादसा हुआ। यहां देवी मां की प्रतिमा विसर्जन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर श्रद्धालु आए थे। ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अनेक लोग चंबल नदी में डूब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीईआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू शुरु किया। बताया जा रहा है कि 8 लोग डूबे जिनमें से 7 श्रद्धालुओं को बचा लिया गया है। 1 श्रद्धालु की तलाश की जा रही है।

नवरात्र समाप्ति के बाद प्रदेशभर में देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। दशहरा के दिन भी सुबह से विसर्जन के लिए नदियों, तालाबों, कुंडों पर मूर्तियां लाई जा रहीं हैं। इसी क्रम में बड़नगर में चंबल नदी में प्रतिमा विसर्जन के लिए ग्रामीण ट्रैक्टर पर सवार होकर नरसिंगा गए थे।

लोगों ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर, पुल से चंबल नदी में जा गिरा। इससे घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। लोगों ने अपने स्तर पर भी बचाव कार्य शुरु कर दिया। ग्रामीणों की मदद से कुल 7 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है जिन्हें अस्पताल भिजवाया गया है। इनमें 3 बच्चे भी शामिल है। फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार इंगोरिया के पास ये हादसा हुआ। एक बच्चे ने ट्रैक्टर में लगी चाबी घुमा दी जिससे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल नदी में गिर गई। 8 लोग नदी में डूब गए। पुलिस, एसडीईआरएफ और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 7 लोगों को बचा लिया गया जबकि एक श्रद्धालु की तलाश की जा रही है। हादसे में बचाए लोगों को गौतमपुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी में बड़े हादसे से मचा हाहाकार, चंबल में ट्रॉली सहित कई श्रद्धालु डूबे, शुरु किया रेस्क्यू

