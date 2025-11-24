‘400 कारें’-‘1500 बाइकों’ के लिए बनेगी पार्किंग, 500 करोड़ से चमकेगा बस स्टैंड

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)
MP News: सालों पुराने देवासगेट बस स्टैंड को आधुनिक इंटर मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना है। व्यावसायिक बहुमंजिला भवन वाला यह ऐसा एकीकृत स्टेशन होगा जिसमें 25 बसों के साथ ही 400 चार पहिया व 1500 दो पहिया वाहन पार्किंग और 15 ई-बसों के चार्जिंग स्टेशन की सुविधा रहेगी। साथ ही भविष्य में इसे मेट्रो और रोप-वे से जोडऩे का विकल्प भी रहेगा।
500 करोड़ रुपए की योजना को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने टेंडर जारी किया है। योजना में बस स्टैंड को आधुनिक व सर्वसुविधायुक्त बनाया जाएगा। इसमें पुराने भवन को डिस्मेंटल कर बहुमंजिला नई बिल्डिंग बनेंगी। इसे इस तरह तैयार करने की योजना है जिससे बस स्टैंड को रेलवे वे स्टेशन के साथ ही भविष्य में मेट्रो व रोप-वे से भी सीधे जोड़ा जा सके।
भूतल पर बस टर्मिनल, उपर कर्मशियल कॉप्लेक्सइंटर मॉडल स्टेशन बहुमंजिला होगा। इसमें भूतल पर बसों के आने-जाने व पार्किंग के लिए जगह होगी। ऊपरी मंजिलों कमर्शियल कॉप्लेक्स के रूप में विकसित होंगी जिसका उपयोग निवेशक जन सुविधा के साथ आय प्राप्त करने में कर सकेगा।
योजना को डीबीओएफओटी (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) पर आकार देना है। मसलन इंटर मॉडल स्टेशन को तय समय के लिए लीज पर दिया जाएगा। लीज धारक ही निवेश कर स्टेशन का निर्माण करेगा और कमर्शियल गतिविधियों से आय प्राप्त करेगा। एजेंसी नियुक्त करने के लिए टेंडर जारी होगा। ए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए गए हैं।
-पसेंजर वेटिंग शेड
-वेटिंग हॉल
-केंटीन फूड कोर्ट
-क्लॉक रूम
-इन्क्वायरी काउंटर
-बुकिंग काउंटर एंड रिजर्वेशन
-पार्सल रूम, स्टॉल, वॉश रूम, इमरजेंसी मेडिकल आदि
देवासगेट बस स्टैंड को इंटर मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना है। इसे रेलवे स्टेशन के साथ विशेष मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत बस स्टैंड को रेलवे स्टेशन के साथ भविष्य में मेट्रो व रोप-वे से जोडऩे का भी प्रस्ताव है। टेंडर जारी किया गया है। - रौशनकुमार सिंह, कलेक्टर
