‘400 कारें’-‘1500 बाइकों’ के लिए बनेगी पार्किंग, 500 करोड़ से चमकेगा बस स्टैंड

MP News: सालों पुराने देवासगेट बस स्टैंड को आधुनिक इंटर मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना है। व्यावसायिक बहुमंजिला भवन वाला यह ऐसा एकीकृत स्टेशन होगा जिसमें 25 बसों के साथ ही 400 चार पहिया व 1500 दो पहिया वाहन पार्किंग और 15 ई-बसों के चार्जिंग स्टेशन की सुविधा रहेगी। साथ ही भविष्य में इसे मेट्रो और रोप-वे से जोडऩे का विकल्प भी रहेगा।