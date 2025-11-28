कानों में टॉप्स, आंखों पर काला चश्मा और लाल लिबास- खास लुक में दिखे सीएम मोहन यादव के दूल्हे बेटे

सीएम डॉ. मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की शादी समारोह की 28 नवंबर को सुबह से ही शुरुआत हो गई। माता पूजन के कार्यक्रम में सीएम के दूल्हे बेटे लाल लिबास में नजर आए। डॉ. अभिमन्यु यादव ने आंखों पर काला चश्मा भी पहन रखा था। उन्होंने कानों में चमकीले टॉप्स पहने थे और माथे पर जगमगाता तिलक लगाया था। डॉ. अभिमन्यु यादव ने गजरानुमा माला भी पहन रखी थी। उन्होंने परंपरागत रूप से माता की पूजा की।