कानों में टॉप्स, आंखों पर काला चश्मा और लाल लिबास- खास लुक में दिखे सीएम मोहन यादव के दूल्हे बेटे

Family danced with CM Mohan Yadav's groom son during Mata Pujan
CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की शादी हो रही है। उज्जैन में शुक्रवार को शादी समारोह शुरु हो गया। माता पूजन के समय डॉ. अभिमन्यु यादव खास लुक में नजर आए। मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह से ही हो गई हालांकि सीएम मोहन यादव इनमें शामिल नहीं हो सके। वे शाम को होनेवाले कार्यक्रमों में शिरकत करने उज्जैन पहुंच रहे हैं।
सीएम मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव, खरगोन की डॉ. इशिता के संग उज्जैन के सांवरा खेड़ी में सात फेरे लेंगे। ये दोनों सामूहिक विवाह समारोह में विवाह बंधन में बंधेंगे जहां 22 जोड़ों की शादी होगी। विवाह समारोह 30 नवम्बर को होगा।
सीएम डॉ. मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की शादी समारोह की 28 नवंबर को सुबह से ही शुरुआत हो गई। माता पूजन के कार्यक्रम में सीएम के दूल्हे बेटे लाल लिबास में नजर आए। डॉ. अभिमन्यु यादव ने आंखों पर काला चश्मा भी पहन रखा था। उन्होंने कानों में चमकीले टॉप्स पहने थे और माथे पर जगमगाता तिलक लगाया था। डॉ. अभिमन्यु यादव ने गजरानुमा माला भी पहन रखी थी। उन्होंने परंपरागत रूप से माता की पूजा की।
डॉ. अभिमन्यु यादव की माता पूजन के मौके पर सीएम मोहन यादव का पूरा परिवार जमकर थिरका। बड़े भाई नारायण यादव, बहन कलावती यादव, सीएम मोहन यादव की पत्नी, बड़ा बेटा वैभव यादव, बेटी डॉ. आकांक्षा यादव ने डांस किया।
गीता कॉलोनी निवास पर बैंड बाजों, डीजे और ढोल की धुन पर दूल्हे के दोस्त भी थिरके।
