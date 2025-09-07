ग्रहण में रक्त जैसा लाल दिखेगा, जानिए धरती की अंधेरी छाया में कितनी देर तक रहेगा चंद्रमा

Lunar eclipse - खगोलीय नजरिए से रविवार की रात बेहद अहम है। आज पूर्ण चंद्रग्रहण है जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। रात को आसमान में ‘ब्लड मून’ का अनोखा नजारा दिखेगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा रक्त जैसा लाल नजर आएगा। वैश्विक काल गणना और भारतीय ज्योतिष शास्त्र व पंचांग के प्रमुख केंद्र उज्जैन की जीवाजी वैधशाला में चंद्रग्रहण के समय की सटीक गणना की गई है। इसके अनुसार भारतीय समय के अनुसार ग्रहण की शुरुआत रात्रि 9:56:08 बजे से शुरू होगा। पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा, सवा घंटे से ज्यादा समय तक धरती की अंधेरी छाया में रहेगा। ग्रहण के कारण विश्वविख्यात महाकाल मंदिर के पट एक घंटे पहले बंद होंगे।