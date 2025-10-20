महाकाल भक्त को ढाई घंटे पहले ही हो गया मौत का आभास,मंदिर में आकर तोड़ा दम

Mahakal- एमपी की धर्मनगरी उज्जैन में सोमवार को एक श्रद्धालु की असामयिक मौत हो गई। वे महाकाल दर्शन के लिए आए थे। भस्म आरती में शामिल होने के लिए देर रात मंदिर पहुंचे लेकिन अंदर गेट के पास एकाएक गिर पड़े और बेहोश हो गए। श्रद्धालु को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। मृतक की पहचान सौरभराज सोनी के रूप में की गई है। वे महाकाल के परम भक्त थे और हर सोमवार को दर्शन करने आते थे। मौत से महज ढाई घंटे पहले उन्होंने वॉट्सएप पर लिखा– दिल तो महाकाल का है, हम तो किरायेदार हैं…। दोस्तों, परिचितों ने कहा कि सौरभराज सोनी को मानो मौत का आभास हो गया था। उनके यूं अचानक चले जाने से दुखी साथियों ने उन्हें बाबा महाकाल का सच्चा भक्त बताते हुए श्रद्धांजलि दी।