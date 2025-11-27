Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

एमपी की बिटिया आयशा सना कुरैशी बनी मिस इंडिया पोलैंड-2025, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने दिलाई जीत

Miss India Poland-2025 : आयशा सना कुरैशी ने पोलैंड में आयोजित 'मिस इंडिया पोलैंड-2025' प्रतियोगिता में खिताब जीता है। इस तरह उन्होंने एमपी ही नहीं, बल्कि देशभर का नाम रोशन किया है।

उज्जैन

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 27, 2025

Miss India Poland-2025

आयशा सना कुरैशी बनी मिस इंडिया पोलैंड-2025 (Photo Source- Patrika)

Miss India Poland-2025 :मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाली आयशा सना कुरैशी ने पोलैंड में आयोजित 'मिस इंडिया पोलैंड-2025' प्रतियोगिता में खिताब जीता है। उन्होंने ये खिताब अपने नाम कर न सिर्फ एमपी बल्कि भारत देश का नाम रोशन किया है।

23 नवंबर को हुई प्रतियोगिता में आयशा ने अपने अनोखे 'ऑपरेशन सिंदूर' एक्ट, रेम्प वॉक और उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी श्रेणियों में बाजी मारी। अब वे न्यूयॉर्क में होने वाली मिस इंडिया वर्ल्डवाइड-2026 में पोलैंड का प्रतिनिधित्व करेंगी।

उज्जैन में खुशी की लहर

आयशा मूलरूप से उज्जैन के आदर्श नगर नागझिरी की रहने वाली हैं। सेंट पॉल स्कूल और एमआईटी कॉलेज से शिक्षा पूरी करने के बाद वे 2015 में अमेरिका की आईटी कंपनी में चुनी गईं और 2019 से पोलैंड की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनकी जीत से पूरे उज्जैन में खुशी की लहर है।

Published on:

27 Nov 2025 07:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी की बिटिया आयशा सना कुरैशी बनी मिस इंडिया पोलैंड-2025, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने दिलाई जीत

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

