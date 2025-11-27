एमपी की बिटिया आयशा सना कुरैशी बनी मिस इंडिया पोलैंड-2025, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने दिलाई जीत

आयशा मूलरूप से उज्जैन के आदर्श नगर नागझिरी की रहने वाली हैं। सेंट पॉल स्कूल और एमआईटी कॉलेज से शिक्षा पूरी करने के बाद वे 2015 में अमेरिका की आईटी कंपनी में चुनी गईं और 2019 से पोलैंड की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनकी जीत से पूरे उज्जैन में खुशी की लहर है।