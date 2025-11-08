Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

एमपी के नागदा जंक्शन पर 390 करोड़ से बनेगा 13.70 किमी. लंबा बायपास, ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार

mp news: नागदा जंक्शन पर सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान लगभग 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है...।

उज्जैन

image

Shailendra Sharma

Nov 08, 2025

nagda junction

bypass will be built at Nagda Junction at cost of Rs 390 crore

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा जंक्शन पर नया बायपास बनाया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से नागदा बायपास लाइन का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा गया था जिसे स्वीकृति मिल गई है और अब नागदा बायपास लाइन जो कि रोहलखुर्द से भाटीसूडा के मध्य, लंबाई 13.70 किमी. का निर्माण किया जाएगा। इस बायपास के निर्माण की अनुमानित लागत 390.36 करोड़ रूपये है। इस बायपास के बनने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने में काफी बेहद फायदा होगा।

उज्जैन सिंहस्थ में आएंगे करोड़ों श्रद्धालु

नागदा जंक्शन उज्जैन से लगभग 55 कि.मी. दूर दिल्ली-मुंबई मुख्य रेलमार्ग पर स्थित एक महत्त्वपूर्ण स्टेशन है। वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान लगभग 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। इस दृष्टि से नागदा जंक्शन तीर्थयात्रियों के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार तथा रेल यातायात के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नागदा जंक्शन के विस्तार पर काम किया जा रहा है।

ट्रेनों के इंजन बदलने में लगता है काफी वक्त

वर्तमान में दिल्ली-मथुरा-कोटा दिशा से उज्जैन-इंदौर की ओर जाने वाली गाड़ियों को नागदा में इंजन बदलने (रिवर्सल) की आवश्यकता होती है, जिससे प्रत्येक ट्रेन को लगभग 30 से 120 मिनट तक की अतिरिक्त देरी होती है। नवीन स्वीकृत बायपास लाइन के निर्माण से ट्रेनों को नागदा जंक्शन पर रुककर दिशा बदलने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे दिल्ली से उज्जैन तक सीधा रेल संचालन संभव होगा, जिससे यात्रा समय में कमी, संचालन में सुविधा और यातायात दक्षता में वृद्धि होगी।

Published on:

08 Nov 2025 07:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी के नागदा जंक्शन पर 390 करोड़ से बनेगा 13.70 किमी. लंबा बायपास, ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

