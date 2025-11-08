एमपी के नागदा जंक्शन पर 390 करोड़ से बनेगा 13.70 किमी. लंबा बायपास, ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा जंक्शन पर नया बायपास बनाया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से नागदा बायपास लाइन का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा गया था जिसे स्वीकृति मिल गई है और अब नागदा बायपास लाइन जो कि रोहलखुर्द से भाटीसूडा के मध्य, लंबाई 13.70 किमी. का निर्माण किया जाएगा। इस बायपास के निर्माण की अनुमानित लागत 390.36 करोड़ रूपये है। इस बायपास के बनने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने में काफी बेहद फायदा होगा।