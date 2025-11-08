एमपी में पुरूष मित्र के साथ पकड़ाई बांग्लादेशी युवती, किराए के फ्लैट में रह रही थी

demo pic
mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी युवती को उसके पुरुष मित्र के साथ पकड़ा है। युवक-युवती एक किराए के फ्लैट में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि युवती ढाका की रहने वाली है और वो करीब 8 महीने पहले कोलकाता के रास्ते भारत आई थी और उसके बाद से भारत में ही रह रही है। युवती के देह व्यापार से जुड़े होने की भी आशंका है और पुलिस को उसके मोबाइल से संदिग्ध चैट और विदेशी नंबर भी मिले हैं जिसके कारण उससे पूछताछ की जा रही है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में गोविंदपुरी पुलिस चौकी से 400 मीटर की दूरी पर किराये के फ्लैट में बांग्लादेशी युवती रह रही है जो कि संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। इस सूचना पर पुलिस ने शुक्रवार की रात फ्लैट पर छापा मारा तो वहां युवती एक युवक के साथ मिली। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और युवती से पहचान पत्र और दस्तावेज मांगे तो वो कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाई। युवती ने बताया कि वो ढाका की रहने वाली है और करीब 8 महीने पहले बांग्लादेश के दलाल अनीस शेख की मदद से कोलकाता के रास्ते भारत में आई थी।
युवती व उसके साथ पकड़ाए युवक राजेन्द्र से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस की पूछताछ में युवती ने देह व्यापार में लिप्त होने की बात भी कबूली है। पुलिस को उसके मोबाइल से संदिग्ध चैट और विदेशी मोबाइल नंबर भी मिले हैं। जिसके कारण पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि उसका नेटवर्क अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग