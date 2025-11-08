एमपी में पुरूष मित्र के साथ पकड़ाई बांग्लादेशी युवती, किराए के फ्लैट में रह रही थी

पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में गोविंदपुरी पुलिस चौकी से 400 मीटर की दूरी पर किराये के फ्लैट में बांग्लादेशी युवती रह रही है जो कि संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। इस सूचना पर पुलिस ने शुक्रवार की रात फ्लैट पर छापा मारा तो वहां युवती एक युवक के साथ मिली। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और युवती से पहचान पत्र और दस्तावेज मांगे तो वो कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाई। युवती ने बताया कि वो ढाका की रहने वाली है और करीब 8 महीने पहले बांग्लादेश के दलाल अनीस शेख की मदद से कोलकाता के रास्ते भारत में आई थी।