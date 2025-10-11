वीआईपी ड्यूटी से घर लौट रहे ASI की हार्ट अटैक से मौत

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन के देवास गेट थाने में पदस्थ एएसआई राधेश्याम भामोर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह सीएम डॉ मोहन यादव की वीआईपी ड्यूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सीने में अचानक तेज दर्द उठा। जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में एडमिट कराया। यहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
दरअसल, वह शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की वीआईपी ड्यूटी पूरी कर घर लौटे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई। जिसके बाद पत्नी और बच्चे उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। मौके पर थाने से कई पुलिसकर्मी भी पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान एएसआई को मृत घोषित कर दिया।
शनिवार की सुबह पुलिस महकमे में एएसआई की मौत की खबर फैली तो पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। मृतक राधेश्याम टेमरिया झाबुआ जिले के पेटलावद के रहने वाले थे। वह देवास गेट थाने में एएसआई के पद पर पदस्थ थे। परिजनों के अनुसार, उन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं थी।
बड़ी खबरेंView All
उज्जैन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग