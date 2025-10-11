Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

वीआईपी ड्यूटी से घर लौट रहे ASI की हार्ट अटैक से मौत

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में वीआईपी ड्यूटी से लौटते वक्त एएसआई की हार्ट अटैक से मौत हो गई।

less than 1 minute read

उज्जैन

image

Himanshu Singh

Oct 11, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन के देवास गेट थाने में पदस्थ एएसआई राधेश्याम भामोर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह सीएम डॉ मोहन यादव की वीआईपी ड्यूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सीने में अचानक तेज दर्द उठा। जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में एडमिट कराया। यहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

दरअसल, वह शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की वीआईपी ड्यूटी पूरी कर घर लौटे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई। जिसके बाद पत्नी और बच्चे उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। मौके पर थाने से कई पुलिसकर्मी भी पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान एएसआई को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस महकमे में शोक की लहर

शनिवार की सुबह पुलिस महकमे में एएसआई की मौत की खबर फैली तो पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। मृतक राधेश्याम टेमरिया झाबुआ जिले के पेटलावद के रहने वाले थे। वह देवास गेट थाने में एएसआई के पद पर पदस्थ थे। परिजनों के अनुसार, उन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 01:56 pm

Published on:

11 Oct 2025 01:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / वीआईपी ड्यूटी से घर लौट रहे ASI की हार्ट अटैक से मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जेल में करवा चौथ… पति का चेहरा देख नम हो गईं आंखें

Karva Chauth in jail
उज्जैन

एमपी में रोड पर घूमती दिखी मगरमच्छ से भी बड़ी ‘छिपकली’

ujjain news
उज्जैन

माथे पर चिपकाया धधकता सिक्का, हाथों पर रखीं जलती बत्तियां, अंधविश्वास की रूह कंपा देने वाली घटना..

ujjain
उज्जैन

एमपी में AAP को बड़ा झटका, एक साथ 159 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, ये है मामला

159 AAP workers resign in ujjain
उज्जैन

आज सीएम मोहन यादव देंगे करोड़ों की सौगात, कई विकास कार्यों का करेंगे भूमिपूजन

CM Mohan Yadav
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.