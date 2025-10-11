वीआईपी ड्यूटी से घर लौट रहे ASI की हार्ट अटैक से मौत

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन के देवास गेट थाने में पदस्थ एएसआई राधेश्याम भामोर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह सीएम डॉ मोहन यादव की वीआईपी ड्यूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सीने में अचानक तेज दर्द उठा। जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में एडमिट कराया। यहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।



दरअसल, वह शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की वीआईपी ड्यूटी पूरी कर घर लौटे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई। जिसके बाद पत्नी और बच्चे उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। मौके पर थाने से कई पुलिसकर्मी भी पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान एएसआई को मृत घोषित कर दिया।