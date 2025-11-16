Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

कांग्रेस के दिग्गज नेता के ‘समधी’ बनेंगे ‘CM मोहन यादव’, इस दिन होगी शादी

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के छोटे बेटे की शादी कांग्रेस के दिग्गज नेता की भतीजी से होने जा रही है।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Himanshu Singh

Nov 16, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के बेटे डॉ अभिमन्यु यादव के बेटे शादी कांग्रेस के दिग्गज नेता की भतीजी से होने जा रही है। उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मलेन दोनों का विवाह होगा। जिसके लिए दो होटल भी बुक किए गए हैं।

कांग्रेस के दिग्गज नेता की भतीजी

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव की भतीजी की डॉ इशिता के साथ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के बेटे डॉ अभिमन्यु की शादी होगी। बता दें कि, पूर्व डिप्टी सीएम स्व. सुभाष यादव, दिनेश यादव के मौसा हैं। अरूण यादव और दिनेश यादव मौसरे भाई हैं।

साथ ही सीएम की बेटी डॉ. आकांक्षा यादव दिनेश यादव की बहू है। अब दिनेश यादव की बेटी इशिता डॉ. मोहन यादव के परिवार की बहू बनने जा रही हैं।

30 नवंबर को होगी शादी

अभिमन्यु-इशिता की शादी 30 नवंबर को अथर्व होटल के पास स्थित मैदान में होगी। शादी कार्यक्रम में कई वीवीआईपी के पहुंचने की संभावना है। दोनों परिवारों के करीबी रिश्तेदार, मंत्री, वरिष्ठ अफसर और पार्टी के प्रमुख के नेता। बताया जा रहा है डॉ मोहन यादव 26 नवंबर को उज्जैन पहुंच जाएंगे।

पांच दिन तक चलेंगे कार्यक्रम

अभिमन्यु-इशिता की शादी पर 5 दिन का कार्यक्रम होगा। जो कि 26 नवंबर से शुरु होगा। उस दिन वीआईपी आवास पर गणेश पूजन होगा। 27 को वीआईपी आवास पर हल्दी, 27 को वीआईपी आवास पर मेंहदी, 28 को गीता कॉलोनी स्थित निवास में माता पूजन, 29 अथर्व होटल में महिला संगीत, 30 की शाम अथर्व होटल में रिसेप्शन होगा।

बता दें कि, सीएम डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की सगाई तकरीबन पांच महीने पहले खरगोन के किसान दिनेश यादव की बेटी से हुई थी। अभिमन्यु राजधानी भोपाल के एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज में मास्टर्स इन सर्जरी कर रहे हैं। वहीं, डॉ इशिता एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं।

उज्जैन / कांग्रेस के दिग्गज नेता के 'समधी' बनेंगे 'CM मोहन यादव', इस दिन होगी शादी

