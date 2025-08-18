डीएसपी वीर विक्रम सिंह सेंगर को राष्ट्रपति पुलिस पदक, मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

डीएसपी वीर विक्रम सिंह सेंगर वर्तमान में रेडियो जोन उज्जैन में पदस्थ हैं। उन्हें पुलिस पदक, केंद्रीय गृह मंत्री पदक, कोरोना योद्धा पदक, अति उत्कृष्ट सेवा पदक, डीजीसीआर सिल्वर डिस्क जैसे कई पदक चुके हैं। 33 साल की सर्विस में डीएसपी वीर विक्रम सिंह सेंगर को 249 मेडलों से सम्मानित किया जा चुका है। वह अपनी साफ सुथरी और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं।



बता दें कि, हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति उत्कृष्ट व सराहनीय सेवा के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया जाता है। इस साल प्रदेश के चार पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। जिसमें से एक डीएसपी वीर विक्रम सिंह सेंगर भी हैं।

