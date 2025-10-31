‘बेटा-बेटी’ की शादी से पहले ही फरार हुए ‘समधी-समधन’, चौंक गया परिवार

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन के बड़नगर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां दो परिवारों के बीच शादी की बात चल ही रही थी कि अचानक एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ऐसा आया कि पढ़कर आप भी हैरान रह जाएंगे। शादी के पहले ही समधी और समधन के बीच लव अफेयर शुरु हो गया। फिर क्या था... दोनों घर से फरार गए।



दरअसल, महिला बीते 8 दिनों से घर से गायब थी। रिश्वतेदारों के द्वारा कई जगह खोजबीन भी की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद महिला के बेटे ने बड़नगर थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया। पुलिस ने गुरुवार को महिला को ढूंढ़ निकाला।