उज्जैन

एमपी में SDM को देख लेने की धमकी, महिला SDO पर गंभीर आरोप

mp news: धमकी भरा फोन आने के बाद SDM ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, धमकी देने वाले ने खुद को बताया महिला SDO को मामा...।

उज्जैन

Shailendra Sharma

Aug 30, 2025

UJJAIN
Threatening call made to SDM

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में SDM को धमकी भरा फोन आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। धमकी भरा फोन आने के बाद एसडीएम ने बड़नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिसपर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धमकी देने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमकी देने वाले शख्स का फोन ट्रेस करने पर उसकी लोकेशन इंदौर मिली है।

महिला एसडीओ की एसडीएम ने की थी शिकायत

थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बड़नगर एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर ने बताया है कि उन्होंने सावन में सवारी के दौरान PWD की SDO साक्षी तंतवाय से बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने को कहा था जिस पर उन्होंने व्यवस्था करने से इंकार कर दिया था। इसे लेकर उन्होंने महिला SDO की शिकायत कलेक्टर से की थी जिस पर कलेक्टर ने जांच प्रतिवेदन भेजा था। जिसके बाद ही अब उन्हें बुधवार (27 अगस्त) की शाम को मोबाइल पर अनजान शख्स का फोन आया जिसने खुद को भोपाल का बताते हुए महिला एसडीओ साक्षी को उनकी भांजी बताया और धमकी दी कि कलेक्टर से की शिकायत वापस लो वरना परिणाम भुगतना होगा।

इंदौर से आया था कॉल

पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। जिस नंबर से एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर को धमकी भरा फोन आया था उसकी लोकेशन इंदौर ट्रेस हुई है। पुलिस का कहना है कि कॉल कर धमकी देने वाले शख्स का पता लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर PWD SDO साक्षी तंतवाय का कहना है कि उनकी तरफ से किसी तरह का फोन SDM को नहीं करवाया गया है और न ही धमकी दिलवाई गई है।

30 Aug 2025 04:08 pm

