एमपी में SDM को देख लेने की धमकी, महिला SDO पर गंभीर आरोप

थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बड़नगर एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर ने बताया है कि उन्होंने सावन में सवारी के दौरान PWD की SDO साक्षी तंतवाय से बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने को कहा था जिस पर उन्होंने व्यवस्था करने से इंकार कर दिया था। इसे लेकर उन्होंने महिला SDO की शिकायत कलेक्टर से की थी जिस पर कलेक्टर ने जांच प्रतिवेदन भेजा था। जिसके बाद ही अब उन्हें बुधवार (27 अगस्त) की शाम को मोबाइल पर अनजान शख्स का फोन आया जिसने खुद को भोपाल का बताते हुए महिला एसडीओ साक्षी को उनकी भांजी बताया और धमकी दी कि कलेक्टर से की शिकायत वापस लो वरना परिणाम भुगतना होगा।