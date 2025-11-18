धूमधाम से हो रही थी शादी, अचानक वकील के साथ पहुंची पहली पत्नी, जमकर हुआ ड्रामा

दूल्हे अजय ने पत्नी को आते देखा तो बिना एक शब्द बोले भीड़ में गुम हो गया और मौके से भाग निकला। मेहमानों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि रिसेप्शन में अचानक क्या घट गया। इधर पुलिस ने तुरंत स्थिति संभाली और दोनों स्थानों पर तैयारियां रुकवा दीं। टीआइ विवेक कनोड़िया ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर स्पष्ट कहा कि बिना कानूनी तलाक के दूसरी शादी करना अपराध है और ऐसा कोई भी कदम दंडनीय कार्रवाई की ओर ले जा सकता है।