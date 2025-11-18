धूमधाम से हो रही थी शादी, अचानक वकील के साथ पहुंची पहली पत्नी, जमकर हुआ ड्रामा

first wife arrived at her husband wedding पति की शादी में हाथों में फाइल लेकर पहुंची पहली पत्नी (फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड)
MP News: उज्जैन के मंगलनाथ रोड के एक चमकते-दमकते शादी में सोमवार रात अचानक ऐसा मोड़ आया, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। डीजे की तेज धुन पर थिरक रहे मेहमानों, कैमरों की फ्लैश और खाने-पीने की भीड़ के बीच एक महिला अपनी फाइल और पुलिस के साथ जैसे ही पहुंची, तो पूरा माहौल थम सा गया। वह पहली पत्नी थी, जो अपने पति की दूसरी शादी रुकवाने आई थी।
जीवाजीगंज थाना क्षेत्र की यह घटना सोमवार देर रात उस समय सामने आई जब बड़ी कलमेर, हातोद की रहने वाली राधा उर्फ निशा वकील के साथ थाने पहुंची। उसने शिकायत की कि उसका पति अजय बंजारा बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर रहा है।
शिकायत मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और रिसेप्शन की जगह शुभ लाभ गार्डन और फेरे की जगह कुमावत धर्मशाला पर नजर रखने पहुंची। राधा पहली बार खुद को धोखा खाई हुई महिला नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने वाली पत्नी की तरह पुलिस के साथ सीधे रिसेप्शन पहुंची। जैसे ही वह चमकदार प्रवेश द्वार से अंदर दाखिल हुई, डीजे का संगीत और मेहमानों का उत्साह अचानक दूसरे ही पल में सन्नाटे में बदल गया।
दूल्हे अजय ने पत्नी को आते देखा तो बिना एक शब्द बोले भीड़ में गुम हो गया और मौके से भाग निकला। मेहमानों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि रिसेप्शन में अचानक क्या घट गया। इधर पुलिस ने तुरंत स्थिति संभाली और दोनों स्थानों पर तैयारियां रुकवा दीं। टीआइ विवेक कनोड़िया ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर स्पष्ट कहा कि बिना कानूनी तलाक के दूसरी शादी करना अपराध है और ऐसा कोई भी कदम दंडनीय कार्रवाई की ओर ले जा सकता है।
पहली पत्नी का कहना है कि वह महीनों से अपने पति से संबंध सुधारने की कोशिश कर रही थी, मगर वह चोरी-छिपे दूसरी शादी की तैयारी कर रहा था। अजय जिस लड़की से शादी करने वाला था, वह कहारवाड़ी की रहने वाली है। कई घंटों की समझाइश के बाद दोनों परिवार शादी रोकने पर सहमत हुए। पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया, लेकिन रातभर का हड़कंप दोनों परिवारों को लंबे समय तक याद रहने वाला है।
