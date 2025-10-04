यूपी से बाबा महाकाल के दर्शन करने आए युवक शिप्रा नदी में बहे, सामने आया वीडियो

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में शनिवार को तेज बारिश हुई। जिसकी चलते शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। शिप्रा नदी के किनारे रामघाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इसी दौरान उत्तरप्रदेश से महाकाल दर्शन के लिए आए 6 श्रद्धालु नहाते समय बह गए। जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बचाया।



पूरा मामला शनिवार की सुबह का बताया जा रहा है। रामघाट पर यूपी से आए 6 युवक स्नान कर रहे थे। उस दौरान नदी से तेज बहाव था। युवक पानी के गहराई का अंदाजा नहीं लगाए और एक-एक कर नदी के अंदर नहाने चले गए और बहने लगे। युवकों को देखकर घाट पर ही मौजूद रेस्क्यू टीम ने चार श्रद्धालुओं को आरती स्थल के पास से और दो को रामघाट चौकी के पास से सुरक्षित बाहर निकाला।