एमपी में भीषण हादसा, तीन की मौत एक घायल, बगलामुखी माता के दर्शन कर लौट रहे थे युवक

MP Road Accident: एमपी के उज्जैन जिले के नलखेड़ा से बगलामुखी माता जी दर्शन करके लौट रहे तीन युवक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं घायल हुआ एक युवक निजी अस्पताल में उपचाराधीन है।