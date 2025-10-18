एमपी में भीषण हादसा, तीन की मौत एक घायल, बगलामुखी माता के दर्शन कर लौट रहे थे युवक

सड़क हादसा (File Photo)
MP Road Accident: एमपी के उज्जैन जिले के नलखेड़ा से बगलामुखी माता जी दर्शन करके लौट रहे तीन युवक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं घायल हुआ एक युवक निजी अस्पताल में उपचाराधीन है।
जानकारी के मुताबिक तीनों युवक मध्य प्रदेशके बड़नगर के रहने वाले थे। मृतकों में आदित्य पंड्या (22, एमबीए छात्र, मसवाड़ीया निवासी, इंगोरिया के पास), अभय पंडित (20, पासलोद इंगोरिया) और राजेश रावल (50, पंडिताई करते थे वर्तमान में गरीराज, उज्जैन निवासी) शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल शैलेंद्र आचार्य (20, उज्जैन, गायत्री नगर) को मनसा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
---हादसा कैसे हुआ ये जानकारी अपडेट की जा रही है
