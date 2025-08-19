Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

MPIDC ने जारी किया टेंडर, यहां बनेगा न्यू फोर लेन बायपास

New Four Lane Bypass: सिंहस्थ में आवाजाही के लिए इंदौर-उज्जैन बायपास को किया फोर लेन में जाएगा विकसित, MPIDC ने जारी किया टेंडर, 17 सितंबर को खोला जाएगा...

उज्जैन

Sanjana Kumar

Aug 19, 2025

New Four lane Bypass will be developed in Ujjain
New Four lane Bypass will be developed in Ujjain

New four lane Bypass: इस सिंहस्थ में आवाजाही के लिए फोर लेन इनर बायपास की सुविधा मिलेगी। करीब 430 करोड़ रुपए से 19.815 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन का निर्माण होगा। एमपीआइडीसी ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है।

टेंडर की आखरी तारीख 16 सितंबर

पिछले सिंहस्थ में भीड़ नियंत्रण और आवाजाही के लिए इनर रिंग रोड का निर्माण किया गया था। तब यह काफी उपयोगी साबित हुआ और सिंहस्थ के बाद भी यह महत्वपूर्ण साबित हुआ। हालांकि सिंहस्थ-16 के दौरान इन मार्ग पर भारी संख्या में ट्रैफिक डायवर्ट होने से कई बार इस पर जाम की स्थिति भी बनी थी।

इसके चलते अब सिंहस्थ-2028 में इसे फोर लेन के रूप में विकसित करने की तैयारी है। निर्माण एजेंसी एमपीआइडीसी ने इसके लिए टेंडर जारी किया है। टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर है वहीं 17 सितंबर को इसे खोला जाएगा। संभव है अक्टूबर में ठेकेदार कंपनी नियुक्त कर दी जाए।

शिप्रा नदी किनारे बनेगा सिक्स लेन

सिंहस्थ में भीड़ नियंत्रण के दृष्टिगत ही उज्जैन की शिप्रा किनारे सिक्स लेन निर्माण की भी योजना है। यूडीए ने इसका टेंडर जारी किया है। इस सिक्सलेन का निर्माण शनि मंदिर से काल भैरव तक होगा। करीब 11 किलोमीटर लंबे इस सिक्सलेन के निर्माण पर 154 करोड़ रुपए खर्च होने का आकलन है।

नानाखेड़ा से आगर रोड तक बनेगा फोरलेन

फोरलेन इनर बायपास की डिसाइज लेंथ कुल 19.815 किलोमीटर रहेगी। यह रोड नानाखेड़ा चौराहे से शुरू होकर टी जंक्शन उज्जैन-नागदा होते हुए उज्जैन-आगररोड पर समाप्त होगा।

Published on:

19 Aug 2025 10:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / MPIDC ने जारी किया टेंडर, यहां बनेगा न्यू फोर लेन बायपास

