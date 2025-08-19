MPIDC ने जारी किया टेंडर, यहां बनेगा न्यू फोर लेन बायपास

पिछले सिंहस्थ में भीड़ नियंत्रण और आवाजाही के लिए इनर रिंग रोड का निर्माण किया गया था। तब यह काफी उपयोगी साबित हुआ और सिंहस्थ के बाद भी यह महत्वपूर्ण साबित हुआ। हालांकि सिंहस्थ-16 के दौरान इन मार्ग पर भारी संख्या में ट्रैफिक डायवर्ट होने से कई बार इस पर जाम की स्थिति भी बनी थी।