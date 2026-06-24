Ujjain news: हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु, जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स

हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार नियमों को कड़ा करते हुए स्पष्ट किया है कि ऐन वक्त पर हज सीट निरस्त करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाएगा। कमेटी की चेतावनी के अनुसार अचानक सीट कैसिल करने से व्यवस्थागत और परिचालन संबंधी बाधाएं आती है। अतः हज सीट निरस्त करने पर हज-2027 के दिशा-निर्देशों के अनुसार आर्थिक दंड (जुर्माना) लगाया जाएगा। सभी इच्छुक यात्री अपनी पूरी तैयारी और दृढ़ प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के बाद ही फॉर्म भरें।