सिंहस्थ-2028 के लिए विशेष तैयारी, झाबुआ से उज्जैन स्थानांतरित हुआ पुलिस के घुड़सवारों का पूरा दल

सिंहस्थ-2028 के लिए राज्य सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर उज्जैन समेत आसपास के जिलों में भी पुलिस और जिला प्रशासन कुछ दिनों से सक्रिय हैं, सभी जिलों में अपने स्तर पर सुरक्षा का प्लान भी बनाया जा रहा है, वहीं बैठकों का भी दौर हो रहा है। इसी कड़ी 42 वर्षों से झाबुआ में पदस्थ अश्वरोही दल का तबादला उज्जैन कर दिया है। इस दल के लिए उज्जैन लाइन में भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं।