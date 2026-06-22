PM आवास योजना: EWS, LIG, MIG वर्गों को अलग- अलग मिलेंगे फ्लैट, उज्जैन में बनेंगे 814 फ्लैट

नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत नीलगंगा स्थित कवेलू कारखाना परिसर में 260 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला आवासीय परियोजना विकसित करने जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कुल 814 फ्लैट बनाए जाएंगे, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए अलग-अलग श्रेणियां होंगी। परियोजना को मेयर इन काउंसिल की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। योजना को अभी अंतिम मंजूरी भी नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद 2 हजार से अधिक लोग फ्लैट पाने के लिए आवेदन कर चुके हैं।