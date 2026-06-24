उज्जैन में भरभराकर गिरी दो मंजिला बिल्डिंग, 8 दबे, लोगों को बचाने दांव पर लगाई अपनी जिंदगी

Ujjain: एमपी के उज्जैन में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां दो मंजिला बिल्डिंग भरभराकर गिर गई। भीषण हादसे से अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे में अभी तक एक की मौत हुई है जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर है। खास बात यह है कि मकान में मौजूद 8 परिजनों को बचाने के लिए आसपास के लोग अपनी जान पर खेल गए। खुद अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हुए मलबे में से परिजनों को निकाला। उज्जैन के जीवाजीगंज इलाके के हम्मालवाड़ी में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पड़ोस में बन मकान के कारण इस बिल्डिंग की नींव कमजोर हो गई थी। फिलहाल रेस्क्यू अभियान चल रहा है। पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं।