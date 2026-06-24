24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

उज्जैन में भरभराकर गिरी दो मंजिला बिल्डिंग, 8 दबे, लोगों को बचाने दांव पर लगाई अपनी जिंदगी

Hammalwadi Ujjain- नींव कमजोर होने से धंसा मकान, दबने से एक की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद
2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

deepak deewan

Jun 24, 2026

उज्जैन के हम्मालवाडी में दो मंजिला बिल्डिंग गिरी

Ujjain उज्जैन के हम्मालवाडी में दो मंजिला बिल्डिंग गिरी- Patrika.com

Ujjain: एमपी के उज्जैन में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां दो मंजिला बिल्डिंग भरभराकर गिर गई। भीषण हादसे से अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे में अभी तक एक की मौत हुई है जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर है। खास बात यह है कि मकान में मौजूद 8 परिजनों को बचाने के लिए आसपास के लोग अपनी जान पर खेल गए। खुद अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हुए मलबे में से परिजनों को निकाला। उज्जैन के जीवाजीगंज इलाके के हम्मालवाड़ी में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पड़ोस में बन मकान के कारण इस बिल्डिंग की नींव कमजोर हो गई थी। फिलहाल रेस्क्यू अभियान चल रहा है। पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मकान भरभराकर गिर पड़ा

बुधवार सुबह तेज आवाज के साथ दो मंजिला बिल्डिंग गिर गई। मौके पर चीख-पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मकान भरभराकर गिर पड़ा। उस समय बिल्डिंग में 8 लोग मौजूद थे।

हालांकि हादसे से अफरा-तफरी का माहौल बन गया पर कुछ युवाओं ने हिम्मत से काम लिया। अपनी जान पर खेलकर दबे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए मलबा हटाना शुरु कर दिया। इस बीच पुलिसकर्मी भी आ गए।

बिल्डिंग के मलबे में दबने से 15 साल के अरशान कुरैशी की मौके पर ही मौत

बिल्डिंग के मलबे में दबने से 15 साल के अरशान कुरैशी की मौके पर ही मौत हो गई। असरान अपनी नानी खुर्शीद बी के घर आया हुआ था। अन्य लोगों को मलबे से निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। यहां भर्ती खुर्शीद बी, इकलाश, फरान नाज, शेर मोहम्मद और परवीन बी की हालत गंभीर बनी हुई है।

हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि बाजू में बन रहे मकान की वजह से दो मंजिला बिल्डिंग की नींव कमजोर हो गई थी। इससे यह ढह गया। बिल्डिंग में रहनेवालों की कुल संख्या 12 है जिनमें से हादसे के वक्त केवल 8 ही अंदर थे। नए मकान के लिए गहरे गड्ढे खोदे जिसके कारण पुरानी बिल्डिंग की नींव कमजोर हो गई और अचानक ढह गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बिना वक्त गंवाए मलबा हटाकर लोगों को बचाने में लग गए।

कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, इंदौर में चिंटू चौकसे को हटाने से मचा बवाल, फिर सामने आई अंदरूनी कलह

ये भी पढ़ें
Congress removes Chintu Choukse from the post of Leader of Opposition in Indore

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 02:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / उज्जैन में भरभराकर गिरी दो मंजिला बिल्डिंग, 8 दबे, लोगों को बचाने दांव पर लगाई अपनी जिंदगी

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिंहस्थ-2028 के लिए विशेष तैयारी, झाबुआ से उज्जैन स्थानांतरित हुआ पुलिस के घुड़सवारों का पूरा दल

Simhastha 2028 Ujjain
उज्जैन

PM आवास योजना: EWS, LIG, MIG वर्गों को अलग- अलग मिलेंगे फ्लैट, उज्जैन में बनेंगे 814 फ्लैट

PM Awas Yojana falt: उज्जैन में बनेंगे 814 फ्लैट (Photo Source - Patrika)
उज्जैन

‘1400 किमीं से बुला लाई मौत…’ महाकाल दर्शन करने के बाद विशाखापट्टनम कारोबारी की मौत

Seed Businessman Dies in Ujjain: मणिकांत कुट्टी की दुर्घटना में मौत (Photo Source - Patrika)
उज्जैन

Assault Case: उज्जैन में चोरी करने आए बदमाश ने महिला से की ज्यादती

ujjain
उज्जैन

उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की पहली सड़क का भूमिपूजन, सीएम मोहन यादव-केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच रहे

Ujjain Indore Metropolitan Region
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.