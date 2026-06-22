‘1400 किमीं से बुला लाई मौत…’ महाकाल दर्शन करने के बाद विशाखापट्टनम कारोबारी की मौत

यहां डॉक्टरों ने मणिकांत को मृत घोषित कर दिया। बालकृष्ण के सिर में चोट आई है और उसका उपचार जारी है। इधर रविवार सुबह मणिकांत के परिजन उज्जैन पहुंचे, जिसके बाद पोस्टमार्टम कर शव उन्हें सौंप दिया गया। मणिकांत खाद-बीज के कारोबार से जुड़ा था और व्यावसायिक काम से इंदौर आया हुए थे, उन्हें शनिवार रात 9 बजे की इंदौर से फ्लाइट पकड़नी थी। कार चला रहे बालकृष्ण ने बताया कि टायर फटने के बाद कार पूरी तरह अनियंत्रित हो गई थी और हादसे को टाला नहीं जा सका। उन्होंने बताया कि कंपनी के मालिक मणि कांत कुट्टी बाबा महाकाल के प्रति गहरी आस्था रखते थे। वे कई वर्षों से नियमित रूप से उज्जैन दर्शन के लिए आते थे।