उज्जैन

शहीद के माता-पिता के लिए बिछा दी हथेलियां, फिर कराया नये घर में प्रवेश, एमपी में अनूठी मिसाल

Ujjain News: शहीद समरसता मिशन के युवाओं ने शहीद सैनिक गजेंद्र राव सुर्वे के सम्मान में माता-पिता को उनकी ही जमीन पर घर बनवाकर दिया, गृह प्रवेश कराने बिछा दीं हथेलियां... बने अनूठी मिसाल

उज्जैन

Sanjana Kumar

Aug 14, 2025

Ujjain News
Ujjain News: शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के परिवार को आजादी के जश्न से पहले दिया तोहफा, हथेलियों पर चलाकर सौंपा घर। (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

Ujjain News: युवाओं ने समाज के सामने अनूठी मिसाल पेश की। शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के परिवार को आजादी के जश्न से पहले 19.85 लाख का घर भेंट किया। माता कल्पना, पिता अशोक को हथेलियों पर चलाकर गृह प्रवेश कराया। राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीद के परिवार के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की यह अभूतपूर्व मिसाल शहर के युवाओं ने पेश की है। अवसर को और भी मार्मिक बनाते हुए युवाओं ने शहीद के माता-पिता को हथेलियों पर चलाकर गृह प्रवेश कराया।

शहीद समरसता मिशन के युवाओं ने किया भेंट

शहीद समरसता मिशन के युवाओं ने शहीद सैनिक गजेंद्र राव सुर्वे के सम्मान में माता-पिता को उनकी ही जमीन पर घर बनवाकर दिया है। गृह प्रवेश कराने और चाबी सौंपने के लिए आयोजन किया गया। मिशन के मोहन नारायण ने बताया कि अब तक 32 शहीदों के परिजन को घर दिलवा चुके हैं। ये काम जारी रहेगा। आयोजनमें ले.ज. (जस्टिस) बीएस सिसौदिया (रिटा), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मध्यक्षेत्र के (निवर्तमान) संघचालक अशोक सोहनी सहित उद्योगपति राजकुमार गोयल, वीर सैनिकका परिवार एवं सैन्य अधिकारी शामिल हुए।

जनसहयोग से बना घर

मोहन नारायण के अनुसार 2 फरवरी 2006 में विनोद मिल की चाल में रहने वाले गजेंद्र सुर्वे लद्दाख में शहीद हुए थे। वीर परिवार आर्थिक तंगी में जीवन यापन कर रहा था। मिशन को पता चला तो जनसहयोग से एकत्रित समर्पण राशि से ‘राष्ट्र शक्ति मंदिर’ स्वरूप आवास का निर्माण कराया।

15 राज्यों में दी सौगात

मोहन नारायण ने बताया कि शहीद समरसता मिशन संस्था के सदस्यों ने मिलकर 15 राज्यों में 32 घर शहीद के परिजन को नए या जीर्णोद्धार करवाकर दिए हैं। उज्जैन के शहीद गजेंद्र की प्रतिमा भी जल्द लगाई जाएगी। ऑर्डर दिया जा चुका है।

Updated on:

14 Aug 2025 08:51 am

Published on:

14 Aug 2025 08:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / शहीद के माता-पिता के लिए बिछा दी हथेलियां, फिर कराया नये घर में प्रवेश, एमपी में अनूठी मिसाल

