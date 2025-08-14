शहीद के माता-पिता के लिए बिछा दी हथेलियां, फिर कराया नये घर में प्रवेश, एमपी में अनूठी मिसाल

Ujjain News: युवाओं ने समाज के सामने अनूठी मिसाल पेश की। शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के परिवार को आजादी के जश्न से पहले 19.85 लाख का घर भेंट किया। माता कल्पना, पिता अशोक को हथेलियों पर चलाकर गृह प्रवेश कराया। राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीद के परिवार के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की यह अभूतपूर्व मिसाल शहर के युवाओं ने पेश की है। अवसर को और भी मार्मिक बनाते हुए युवाओं ने शहीद के माता-पिता को हथेलियों पर चलाकर गृह प्रवेश कराया।