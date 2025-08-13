रामायण काल में भी था जीपीएस सिस्टम, हाईवे, प्लांड सिटी थे इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने

वक्ता डॉ. आदित्य शुक्ल ने 'जीवन प्रबंधन में श्रीरामचंद्र जी' विषय पर अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान युग में युवा जीवन और समय प्रबंधन को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसे में हमें श्रीरामचंद्र जी से जीवन और समय दोनों के प्रबंधन के गुर सीखने चाहिए कि, श्रीराम का जीवन आदर्श चरित्र, कर्तव्यनिष्ठा, धैर्य और संगठन क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने हर परिस्थिति में संतुलित निर्णय लिए, चाहे वह पारिवारिक, सामाजिक या राज्य संबंधी हों। श्रीराम की नीति एवं कार्यप्रणाली में आधुनिक प्रबंधन के सभी सिद्धांत जैसे योजना, विश्लेषण, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समन्वय, प्रेरणा और दिशा-निर्देशन इत्यादि।