PM मोदी की पत्नी जशोदा बेन पहुंची महाकालेश्वर मंदिर, किए बाबा महाकाल के दर्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदा बेन ने आज श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। उन्होंने भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान का पूजन-अभिषेक मंदिर के पुजारी भारत गुरु द्वारा विधिवत संपन्न कराया गया। इस अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक हिमांशु कारपेंटर द्वारा जशोदा बेन का सम्मान किया गया।