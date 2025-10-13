लाड़ली बहनों को हर महीने होगा 250 का फायदा, खाते में बढ़कर आएंगे पैसे

Ladli Behna Yojana: दीपावली से पहले प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में रविवार को 1250 रुपए की किस्त पहुंची। अगली किस्त 1500 रुपए की मिलेगी। हर महीने 250 का फायदा होगा। सरकार पर करोड़ों का अतिरिक्त बोझ भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर में आयोजित कार्यक्रम से सिंगल क्लिक के जरिए 1.26 करोड़ बहनों को 1250 के मान से 1541 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर किए।