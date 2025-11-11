सुधर जाओ….अब हेलमेट नहीं लगाने पर ‘चालान’ के साथ कटेगा ‘वेतन’

दरअसल, पत्रिका ने रविवार को प्रकाशित समाचार में यह सवाल खड़ा किया था कि क्या सिर्फ चालान काटने से सुधरेगा ट्रैफिक अनुशासन, या फिर जब नेता और पुलिस खुद उदाहरण पेश करेंगे, तभी जनता की आदत बदलेगी? इस सवाल ने पूरे जिले में बहस छेड़ दी थी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने कहा कि जब ट्रैफिक नियम लागू करने वाले खुद नियम तोड़ते हैं, तो जनता क्यों माने? वहीं अगर जनप्रतिनिधि अगर लोगों को यह संदेश दे कि हेलमेट पहनना जरुरी है या वे कार्यक्रमों में हेलमेट पहनकर जाए तो यह संदेशात्मक दृश्य जनता को ज्यादा प्रभावित करेगा।