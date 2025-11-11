Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

सुधर जाओ….अब हेलमेट नहीं लगाने पर ‘चालान’ के साथ कटेगा ‘वेतन’

MP News: पत्रिका ने उठाया था सवाल: क्या सिर्फ चालान से सुधरेगा ट्रैफिक अनुशासन या नेता-पुलिस पहनना शुरू करें तो आएगा सुधार ?

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Nov 11, 2025

(फोटो सोर्स: AI Image)

(फोटो सोर्स: AI Image)

MP News: पत्रिका में रविवार के अंक में प्रकाशित खबर का बड़ा असर सामने आया है। ट्रैफिक अनुशासन और हेलमेट अभियान पर उठे सवाल के बाद एसपी प्रदीप शर्मा ने जिले के सभी पुलिसकर्मियों को हेलमेट पहनने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

आदेश में कहा गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी बिना हेलमेट बाइक चलाते दिखाई दिया तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई होगी और एक दिन का वेतन भी काटा जा सकता है। हालांकि अब तक इस मामले में किसी भी जनप्रतिनिधि या नेता का कोई संदेश सामने नहीं आया है कि सुरक्षा के लिए हेमलेट पहनना जरूरी है। या कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि किसी समारोह में बाइक से हेलमेट पहन कर नहीं पहुंचा।

खुद तोड़ते हैं नियम

दरअसल, पत्रिका ने रविवार को प्रकाशित समाचार में यह सवाल खड़ा किया था कि क्या सिर्फ चालान काटने से सुधरेगा ट्रैफिक अनुशासन, या फिर जब नेता और पुलिस खुद उदाहरण पेश करेंगे, तभी जनता की आदत बदलेगी? इस सवाल ने पूरे जिले में बहस छेड़ दी थी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने कहा कि जब ट्रैफिक नियम लागू करने वाले खुद नियम तोड़ते हैं, तो जनता क्यों माने? वहीं अगर जनप्रतिनिधि अगर लोगों को यह संदेश दे कि हेलमेट पहनना जरुरी है या वे कार्यक्रमों में हेलमेट पहनकर जाए तो यह संदेशात्मक दृश्य जनता को ज्यादा प्रभावित करेगा।

पत्रिका की इस आवाज का असर अब प्रशासनिक स्तर पर दिखा है। एसपी ने न केवल हेलमेट अनिवार्यता लागू किया है, बल्कि ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी वर्दीधारी को नियमों से छूट न दी जाए।

बगैर हेलमेट बाइक ना चलाएं

वायरलेस सेट पर सूचना दी है कि कोई भी पुलिस कर्मी बगैर हेलमेट बाइक ना चलाएं। इसके साथ ही ट्रैफिक अधिकारियों को भी निर्देशित किया है अगर वे किसी भी वर्दी धारी को बाइक पर बगैर हेलमेट देखे तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करें और इसकी जानकारी कार्यालय में दें।- प्रदीप शर्मा, एसपी

Published on:

11 Nov 2025 10:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / सुधर जाओ….अब हेलमेट नहीं लगाने पर ‘चालान’ के साथ कटेगा ‘वेतन’

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

