महाकाल में हुई पुजारी-संतों की हाथापाई , गर्भगृह जैसे पवित्रतम स्थान पर बकी गालियां, दी धमकियां

बताया जा रहा है कि पुजारी महेश शर्मा ने महंत महावीर नाथ और महंत शंकर नाथ के पहनावे पर कोई बात कही। दोनों संत उस समय महाकाल का अभिषेक कर रहे थे। पुजारी की बात का प्रतिवाद किया तो दोनों पक्षों में धक्कामुक्की होने लगी। बाद में जब महंत महावीर नाथ और महंत शंकर नाथ गर्भगृह से बाहर निकलकर नंदी हॉल पहुंचे तब सुरक्षा कर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग किया।