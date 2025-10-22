महाकाल में हुई पुजारी-संतों की हाथापाई , गर्भगृह जैसे पवित्रतम स्थान पर बकी गालियां, दी धमकियां

Priests and saints scuffled in the garbhgrah of Mahakal
Mahakal- विश्वविख्यात महाकाल मंदिर में बुधवार को कुछ कथित साधु-संतों-पुजारियों का असली चेहरा बेनकाब हो गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह जैसे पवित्रतम स्थान पर हाथापाई की गई, गालियां बकी गईं और धमकियां भी दी गईं। खास बात यह है कि यह शर्मनाक घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। दोनों पक्षों ने बाकायदा शिकायत की है और अब मामले की जांच की बात कही जा रही है।
महाकाल मंदिर में सुबह करीब 8 बजे यह घटना घटी। ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महंत महावीर नाथ और गोरखपुर के महंत शंकर नाथ गर्भगृह में पूजन कर रहे थे। तभी वहां के पुजारी महेश शर्मा से दोनों का विवाद हो गया। गर्भगृह में ही धक्का-मुक्की शुरु हो गई।
बताया जा रहा है कि पुजारी महेश शर्मा ने महंत महावीर नाथ और महंत शंकर नाथ के पहनावे पर कोई बात कही। दोनों संत उस समय महाकाल का अभिषेक कर रहे थे। पुजारी की बात का प्रतिवाद किया तो दोनों पक्षों में धक्कामुक्की होने लगी। बाद में जब महंत महावीर नाथ और महंत शंकर नाथ गर्भगृह से बाहर निकलकर नंदी हॉल पहुंचे तब सुरक्षा कर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग किया।
महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने महंत महावीर नाथ पर उन्हें गर्भगृह में गालियां बकने, धक्का देने, मारपीट की कोशिश करने और देख लेने की धमकी देने का आरोप लगाया। इधर महावीर नाथ ने पुजारी महेश शर्मा पर महंत शंकर नाथ के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों ने मंदिर प्रशासक को शिकायत की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
पुजारी महेश शर्मा का कहना है कि मैंने दोनों संतो को महाकाल मंदिर के नियम बताए थे। महंत महावीर नाथ चोंगा पहनकर और सिर पर फेटा बांधकर गर्भगृह में आए थे। घटना के बाद मंदिर के पुजारी लामबंद हो गए और महंत महावीर नाथ के महाकाल मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी लगाने की मांग की। उधर महंत महावीर नाथ ने अन्य साधु-संतों के साथ मिलकर पुजारी महेश शर्मा की शिकायत की।
दोनों पक्षों की शिकायतों के बाद महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने जांच की बात कही। उन्होंने गर्भगृह जैसे पवित्र स्थान पर शर्मनाक घटना को बेहद गंभीर बताया।
दोषियों पर कार्रवाई की बात कही।
