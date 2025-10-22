Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

महाकाल में हुई पुजारी-संतों की हाथापाई , गर्भगृह जैसे पवित्रतम स्थान पर बकी गालियां, दी धमकियां

Mahakal- विश्वविख्यात महाकाल मंदिर में बुधवार को कुछ कथित साधु-संतों-पुजारियों का असली चेहरा बेनकाब हो गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह जैसे पवित्रतम स्थान पर हाथापाई की गई, गालियां बकी गईं और धमकियां भी दी गईं।

2 min read

उज्जैन

image

deepak deewan

Oct 22, 2025

Priests and saints scuffled in the garbhgrah of Mahakal

Priests and saints scuffled in the garbhgrah of Mahakal

Mahakal- विश्वविख्यात महाकाल मंदिर में बुधवार को कुछ कथित साधु-संतों-पुजारियों का असली चेहरा बेनकाब हो गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह जैसे पवित्रतम स्थान पर हाथापाई की गई, गालियां बकी गईं और धमकियां भी दी गईं। खास बात यह है कि यह शर्मनाक घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। दोनों पक्षों ने बाकायदा शिकायत की है और अब मामले की जांच की बात कही जा रही है।

महाकाल मंदिर में सुबह करीब 8 बजे यह घटना घटी। ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महंत महावीर नाथ और गोरखपुर के महंत शंकर नाथ गर्भगृह में पूजन कर रहे थे। तभी वहां के पुजारी महेश शर्मा से दोनों का विवाद हो गया। गर्भगृह में ही धक्का-मुक्की शुरु हो गई।

बताया जा रहा है कि पुजारी महेश शर्मा ने महंत महावीर नाथ और महंत शंकर नाथ के पहनावे पर कोई बात कही। दोनों संत उस समय महाकाल का अभिषेक कर रहे थे। पुजारी की बात का प्रतिवाद किया तो दोनों पक्षों में धक्कामुक्की होने लगी। बाद में जब महंत महावीर नाथ और महंत शंकर नाथ गर्भगृह से बाहर निकलकर नंदी हॉल पहुंचे तब सुरक्षा कर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग किया।

महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने महंत महावीर नाथ पर उन्हें गर्भगृह में गालियां बकने, धक्का देने, मारपीट की कोशिश करने और देख लेने की धमकी देने का आरोप लगाया। इधर महावीर नाथ ने पुजारी महेश शर्मा पर महंत शंकर नाथ के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों ने मंदिर प्रशासक को शिकायत की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

पुजारी महेश शर्मा का कहना है कि मैंने दोनों संतो को महाकाल मंदिर के नियम बताए थे। महंत महावीर नाथ चोंगा पहनकर और सिर पर फेटा बांधकर गर्भगृह में आए थे। घटना के बाद मंदिर के पुजारी लामबंद हो गए और महंत महावीर नाथ के महाकाल मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी लगाने की मांग की। उधर महंत महावीर नाथ ने अन्य साधु-संतों के साथ मिलकर पुजारी महेश शर्मा की शिकायत की।

दोषियों को नहीं बख्शेंगे

दोनों पक्षों की शिकायतों के बाद महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने जांच की बात कही। उन्होंने गर्भगृह जैसे पवित्र स्थान पर शर्मनाक घटना को बेहद गंभीर बताया।
दोषियों पर कार्रवाई की बात कही।

ये भी पढ़ें

एमपी के किसानों को धनतेरस पर बड़ी सौगात, बैंक खातों में डाले 277 करोड़, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
MP farmers receive a major gift of Rs 277 crore on Dhanteras

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 08:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / महाकाल में हुई पुजारी-संतों की हाथापाई , गर्भगृह जैसे पवित्रतम स्थान पर बकी गालियां, दी धमकियां

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मरीजों की स्थिति बिगड़ी, पटाखों के धुएं ने घोला जहर, AQI लेवल 318 पार !

फोटो सोर्स: पत्रिका
उज्जैन

महाकालेश्वर देश का पहला मंदिर जहां ‘श्रीअन्न’ प्रसाद की नई व्यवस्था, बनी रहेगी भक्तों की सेहत

Mahakaleshwar Temple Ujjain
उज्जैन

महाकाल लोक में वाटर स्क्रीन प्रोटेक्शन और फाउंटेन शो का शुभारंभ

Mahakal Lok
उज्जैन

महाकाल भक्त को ढाई घंटे पहले ही हो गया मौत का आभास,मंदिर में आकर तोड़ा दम

Mahakal devotee Saurabhraj Soni died at the temple
उज्जैन

एमपी में किसानों पर मेहरबान हुई सरकार, सीएम ने फिर दी 403 करोड़ की सौगात

CM Mohan Yadav gave a gift of 403 crores to farmers in MP
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.