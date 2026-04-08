उज्जैन में क्रिकेटर-सिंगर-फिल्म अभिनेत्रियों का लगा मेला, महाकाल दर्शन के लिए उमड़ी शख्सियतें

महाकालेश्वर मंदिर में भगवान श्रीमहाकालेश्वर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचाव के लिए 50 नग जंबो कूलर दान किए गए हैं। यह दान गाजियाबाद के संजीव कुमार गुप्ता एवं पंडित राधेश्याम शास्त्री द्वारा किया गया। इस पुनीत कार्य के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक एसएन सोनी ने दानदाताओं का स्वागत एवं सम्मान किया। सोनी ने मंदिर में आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए प्रदान किए गए इन कूलरों के लिए दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। इन 50 जंबो कूलरों को लगाने के बाद मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों को गर्मी के मौसम में शीतलता प्राप्त हो सकेगी, जिससे वे अधिक आरामदायक स्थिति में दर्शन कर पाएंगे।