8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

उज्जैन में क्रिकेटर-सिंगर-फिल्म अभिनेत्रियों का लगा मेला, महाकाल दर्शन के लिए उमड़ी शख्सियतें

Mahakal- बुधवार को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्रियों, सिंगर और क्रिकेटर महाकाल के दर्शन करने मंदिर पहुंचे।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

deepak deewan

Apr 08, 2026

Prominent Personalities Flock to Ujjain for Mahakal Darshan

Prominent Personalities Flock to Ujjain for Mahakal Darshan

Mahakal- एमपी की धर्मनगरी उज्जैन में इन दिनों देश-दुनिया की शख्सियतों का मानो मेला सा लग रहा है। यहां महाकाल के दर्शन और पूजन के लिए शख्यिसतें उमड़ रहीं हैं। फिल्म अभिनेत्रियों से लेकर प्रसिद्ध सिंगर और देश के विख्यात क्रिकेटर तक महाकालेश्वर ज्योर्तिलिंग की पूजा अर्चना करने हर रोज उज्जैन आ रहे हैं। महाकाल मंदिर ऐसे लोगों से भर रहा है। बुधवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा देखा गया। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्रियों, सिंगर और क्रिकेटर महाकाल के दर्शन करने मंदिर पहुंचे।

प्रसिद्ध टीवी एवं फिल्म अभिनेत्री उल्का गुप्ता उज्जैन आईं। वे तड़के ही महाकाल मंदिर पहुंच गईं। टीवी एवं फिल्म अभिनेत्री उल्का गुप्ता ज्योतिर्लिंग भगवान श्रीमहाकालेश्वर की प्रातः कालीन भस्म आरती में शामिल हुईं। उन्होंने महाकाल के दर्शन लाभ लिए और विधिवत पूजा अर्चना की।

प्रसिद्ध गायिका किंजल दवे भी उज्जैन आईं और महाकाल मंदिर पहुंची। वे महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुईं। एक अन्य फिल्म अभिनेत्री मोनल गज्जर भी बुधवार को महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आईं। उन्होंने सुबह सुबह महाकाल मंदिर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान श्रीमहाकालेश्वर की पूजा अर्चना की। फिल्म अभिनेत्री मोनल गज्जर भी महाकाल की प्रातः कालीन भस्म आरती में सम्मिलित हुईं।

फिल्म अभिनेत्रियों और सिंगर के साथ ही देश के विख्यात क्रिकेट प्लेयर भी बुधवार को महाकाल की पूजा के लिए उज्जैन आए। पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी महाकाल मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजन किया। उन्होंने ज्योतिर्लिंग भगवान श्रीमहाकालेश्वर की प्रातः कालीन भस्म आरती में दर्शन लाभ लिए।

इससे पहले मंगलवार को भी प्रसिद्ध टीवी एवं फिल्म अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर की पूजा के लिए उज्जैन आए थे। दंपत्ति ने अलसुबह के महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई। दोनों ने प्रात: काल होने वाली भगवान की दिव्य भस्म आरती में सम्मिलित होकर दर्शन लाभ लिए। दर्शन के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के इंजीनियर शिवाकांत पांडे द्वारा दोनों कलाकारों का स्वागत-सत्कार किया गया। दंपत्ति को बाबा महाकाल का प्रसाद व स्मृति चिह्न भेंट किया गया।

श्रद्धालुओं को ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचाव के लिए 50 नग जंबो कूलर दान

महाकालेश्वर मंदिर में भगवान श्रीमहाकालेश्वर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचाव के लिए 50 नग जंबो कूलर दान किए गए हैं। यह दान गाजियाबाद के संजीव कुमार गुप्ता एवं पंडित राधेश्याम शास्त्री द्वारा किया गया। इस पुनीत कार्य के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक एसएन सोनी ने दानदाताओं का स्वागत एवं सम्मान किया। सोनी ने मंदिर में आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए प्रदान किए गए इन कूलरों के लिए दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। इन 50 जंबो कूलरों को लगाने के बाद मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों को गर्मी के मौसम में शीतलता प्राप्त हो सकेगी, जिससे वे अधिक आरामदायक स्थिति में दर्शन कर पाएंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में दो पूर्व मंत्रियों सहित 11 विधायकों को बड़ा दायित्व, बीजेपी ने बनाई 89 सदस्यीय जंबो टीम
भोपाल
भाजपा की मीडिया टीम में 33 प्रदेश प्रवक्ता होंगे, 41 को मीडिया पैनलिस्ट का जिम्मा

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Apr 2026 12:18 pm

Published on:

08 Apr 2026 12:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / उज्जैन में क्रिकेटर-सिंगर-फिल्म अभिनेत्रियों का लगा मेला, महाकाल दर्शन के लिए उमड़ी शख्सियतें

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

उज्जैन में अचानक भरभराकर गिरी 3 मंजिला बिल्डिंग, सामने आया Live Video

Ujjain Building Collapse Live Video
उज्जैन

11 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों का हल्लाबोल, कार्यालय पर दिया धरना

समाचार

लाड़ली बहनों की अनूठी पहल: योजना की राशि जोड़कर कराई श्रीमद् भागवत कथा

समाचार

लंदन नहीं उज्जैन से चलेगा दुनिया का समय! केंद्रीय मंत्री बोले- GMT खत्म कर MST करेंगे

उज्जैन

‘सहर्स’ कॉन्फ्रेंस में विक्रम विश्वविद्यालय को मिला नवाचार सम्मान

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.