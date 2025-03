MP के इस शहर की 90 लोकेशन पर महंगी होगी प्रॉपर्टी, घर खरीदना नहीं होगा आसान

Property will be expensive in Ujjain: अकेले उज्जैन तहसील में ही 90 से अधिक लोकेशन की दरों में 10 से लेकर 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जारी होने वाली है नई कलेक्टर गाइडलाइन…

उज्जैन•Mar 11, 2025 / 11:45 am• Sanjana Kumar

Ujjain Property Expensive on these 90 locations

Property will be expensive in Ujjain: पंजीयक विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति की सरकारी दरों का निर्धारण तकरीबन कर लिया है। इस बार गाइडलाइन की दरों में काफी बढ़ोतरी की संभावना है। तहसील स्तर पर उपमूल्यांकन समिति से आए प्रस्तावों में दरों में इजाफे का प्रस्ताव दिया है। अकेले उज्जैन तहसील में ही 90 से अधिक लोकेशन की दरों में 10 से लेकर 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले सप्ताह में होने वाली जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में रखकर अंतिम रूप दिया जाएगा।

Hindi News / Ujjain / MP के इस शहर की 90 लोकेशन पर महंगी होगी प्रॉपर्टी, घर खरीदना नहीं होगा आसान