Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

एमपी में 193 करोड़ की लागत से बनेगी ‘6-लेन’ पक्की रोड, नाम होगा ‘एमआर-22’

MP News: नदी के पश्चिमी भाग में चौड़ी सडक़ बनाई जाएगी। इसे एमआर-22 रोड नाम दिया गया है।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Nov 10, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: सिंहस्थ-28 में आने वालों को इस बार मेला क्षेत्र में शिप्रा नदी के 200 मीटर नजदीक तक वाहनों से पहुंचने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए पहली बार नदी से इतने नजदीक सिक्स लेन (30 मीटर चौड़ा) पक्का रोड बनाया जा रहा है। सिंहस्थ के दौरान सामान्य दिनों में मिलने वाली यह सुविधा श्रद्धालु व पर्यटकों की धार्मिक-आध्यात्मिक यात्रा को और सुलभ बनाएगी।

नदी के पश्चिमी भाग में चौड़ी सड़क बनाएंगे

इस बार सिंहस्थ में पूरे आयोजन के दौरान करीब 30 करोड़ लोगों के आने का आंकलन है। भीड़ नियंत्रण की चुनौती के बीच आगंतुकों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए भी बड़े प्रयास हो रहे हैं। इसमें एक बड़ी योजना श्रद्धालु व पर्यटकों को वाहनों से मेला क्षेत्र में व शिप्रा नदी के नजदीक तक पहुंचाने को लेकर भी है। इसके लिए नदी के पश्चिमी भाग में चौड़ी सडक़ बनाई जाएगी। इसे एमआर-22 रोड नाम दिया गया है। शासन ने यह जिमेदारी उज्जैन विकास प्राधिकरण को सौंपी हैं। यूडीए इइ कुलदीप रघुवंशी ने बताया कि एमआर-22 निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। ठेकेदार कंपनी का चयन कर लिया है और जल्द ही वर्क आर्डर जारी कर दिया जाएगा। कुछ सप्ताह में मौके पर रोड निर्माण का काम शुरू हो जाएगा।

तीन लेयर में प्रस्तावित की है पार्किंग

नदी के नजदीक सिक्स लेन निर्माण के साथ ही वाहनों को पार्क करने के लिए भी नजदीक ही सुविधा उपलब्ध रहेगी। दरअसल सिंहस्थ में तीन लेयर में पार्किंग प्रस्तावित है। इनमें से सबसे नजदीक एमआर-22 के आसपास बनने वाले पार्किंग स्थल रहेंग। यह पार्किंग स्थल नदी से एक किलोमीटर के दायरे में बनाए जाएंगे। ऐसे में श्रद्धालु व पर्यटक सामान्य दिनों में वाहन से नदी के 200 मीटर तक आ सकेंगे। वाहन पार्क कर इस सिक्लेन से होते हुए पैदल घाटों की अप्रोच रोड से घाटों पर पहुंचकर नदी में स्नान लाभ ले सकेंगे। ऐसा होने पर उन्हें घाट तक पहुंचने के लिए एक किलोमीटर से भी कम पैदल चलना पड़ेगा।

शिप्रा नदी के नजदीक समानांतर 30 मीटर चौड़ी सडक़ का निर्माण किया जाएगा। सिंहस्थ में श्रद्धालु व पर्यटकों को मेला क्षेत्र में व शिप्रा नदी के नजदीक तक लाने में यह उपयोगी होगी। जल्द ही एमआर-22 का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। - रौशनकुमार सिंह, कलेक्टर

193 करोड़ से बनेगी 30मीटर चौड़ी रोड

प्रोजेक्ट की लागत करीब193 करोड़ रुपए है। इसमें त्रिवेणी ग्राम सिंकदरी से भूखी माता, कार्तिक मेला ग्रांड के नजदीक से होते हुए कालभैरव के आगे तक कुल 12 किलोमीटर लंबा रोड बनाया जाएगा। कार्तिक मेला ग्राउंड, से रणजीत हनुमान के नजदीक तक पीडब्ल्यूडी सडक़ बना रहा हैं। रोड की चौड़ाई 30 मीटर होगी जिसमें सेंट्रल डिवाइडर भी बनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेगा ‘पश्चिमी बायपास’, 15 गांवों से ली जाएगी 155 हेक्टेयर जमीन
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 05:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी में 193 करोड़ की लागत से बनेगी ‘6-लेन’ पक्की रोड, नाम होगा ‘एमआर-22’

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

2400 करोड़ की लागत से बनेगा ’99 किलोमीटर’ लंबा ग्रीन फील्ड हाईवे, दिसंबर से शुरु होगा काम

greenfield highway
उज्जैन

एमपी के नागदा जंक्शन पर 390 करोड़ से बनेगा 13.70 किमी. लंबा बायपास, ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार

nagda junction
उज्जैन

फिर खुली महाकाल गबन कांड की फाइल, जांच के घेरे में ये अधिकारी-कर्मचारी

Mahakal Temple Ujjain
उज्जैन

एमपी में 4-लेन होगा उज्जैन-मक्सी रोड, डायवर्ट होगा दिल्ली का ट्रैफिक

फोटो सोर्स: पत्रिका
उज्जैन

5 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी, दर्द का डर गायब, जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित, चल पड़ा आयुर्वेद का नया ट्रेंड

MP News Ayurveda change the trend of delivery in 5 rupees
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.