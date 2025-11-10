एमपी में 193 करोड़ की लागत से बनेगी ‘6-लेन’ पक्की रोड, नाम होगा ‘एमआर-22’

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: सिंहस्थ-28 में आने वालों को इस बार मेला क्षेत्र में शिप्रा नदी के 200 मीटर नजदीक तक वाहनों से पहुंचने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए पहली बार नदी से इतने नजदीक सिक्स लेन (30 मीटर चौड़ा) पक्का रोड बनाया जा रहा है। सिंहस्थ के दौरान सामान्य दिनों में मिलने वाली यह सुविधा श्रद्धालु व पर्यटकों की धार्मिक-आध्यात्मिक यात्रा को और सुलभ बनाएगी।
इस बार सिंहस्थ में पूरे आयोजन के दौरान करीब 30 करोड़ लोगों के आने का आंकलन है। भीड़ नियंत्रण की चुनौती के बीच आगंतुकों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए भी बड़े प्रयास हो रहे हैं। इसमें एक बड़ी योजना श्रद्धालु व पर्यटकों को वाहनों से मेला क्षेत्र में व शिप्रा नदी के नजदीक तक पहुंचाने को लेकर भी है। इसके लिए नदी के पश्चिमी भाग में चौड़ी सडक़ बनाई जाएगी। इसे एमआर-22 रोड नाम दिया गया है। शासन ने यह जिमेदारी उज्जैन विकास प्राधिकरण को सौंपी हैं। यूडीए इइ कुलदीप रघुवंशी ने बताया कि एमआर-22 निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। ठेकेदार कंपनी का चयन कर लिया है और जल्द ही वर्क आर्डर जारी कर दिया जाएगा। कुछ सप्ताह में मौके पर रोड निर्माण का काम शुरू हो जाएगा।
नदी के नजदीक सिक्स लेन निर्माण के साथ ही वाहनों को पार्क करने के लिए भी नजदीक ही सुविधा उपलब्ध रहेगी। दरअसल सिंहस्थ में तीन लेयर में पार्किंग प्रस्तावित है। इनमें से सबसे नजदीक एमआर-22 के आसपास बनने वाले पार्किंग स्थल रहेंग। यह पार्किंग स्थल नदी से एक किलोमीटर के दायरे में बनाए जाएंगे। ऐसे में श्रद्धालु व पर्यटक सामान्य दिनों में वाहन से नदी के 200 मीटर तक आ सकेंगे। वाहन पार्क कर इस सिक्लेन से होते हुए पैदल घाटों की अप्रोच रोड से घाटों पर पहुंचकर नदी में स्नान लाभ ले सकेंगे। ऐसा होने पर उन्हें घाट तक पहुंचने के लिए एक किलोमीटर से भी कम पैदल चलना पड़ेगा।
शिप्रा नदी के नजदीक समानांतर 30 मीटर चौड़ी सडक़ का निर्माण किया जाएगा। सिंहस्थ में श्रद्धालु व पर्यटकों को मेला क्षेत्र में व शिप्रा नदी के नजदीक तक लाने में यह उपयोगी होगी। जल्द ही एमआर-22 का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। - रौशनकुमार सिंह, कलेक्टर
प्रोजेक्ट की लागत करीब193 करोड़ रुपए है। इसमें त्रिवेणी ग्राम सिंकदरी से भूखी माता, कार्तिक मेला ग्रांड के नजदीक से होते हुए कालभैरव के आगे तक कुल 12 किलोमीटर लंबा रोड बनाया जाएगा। कार्तिक मेला ग्राउंड, से रणजीत हनुमान के नजदीक तक पीडब्ल्यूडी सडक़ बना रहा हैं। रोड की चौड़ाई 30 मीटर होगी जिसमें सेंट्रल डिवाइडर भी बनाया जाएगा।
