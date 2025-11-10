एमपी में 193 करोड़ की लागत से बनेगी ‘6-लेन’ पक्की रोड, नाम होगा ‘एमआर-22’

इस बार सिंहस्थ में पूरे आयोजन के दौरान करीब 30 करोड़ लोगों के आने का आंकलन है। भीड़ नियंत्रण की चुनौती के बीच आगंतुकों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए भी बड़े प्रयास हो रहे हैं। इसमें एक बड़ी योजना श्रद्धालु व पर्यटकों को वाहनों से मेला क्षेत्र में व शिप्रा नदी के नजदीक तक पहुंचाने को लेकर भी है। इसके लिए नदी के पश्चिमी भाग में चौड़ी सडक़ बनाई जाएगी। इसे एमआर-22 रोड नाम दिया गया है। शासन ने यह जिमेदारी उज्जैन विकास प्राधिकरण को सौंपी हैं। यूडीए इइ कुलदीप रघुवंशी ने बताया कि एमआर-22 निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। ठेकेदार कंपनी का चयन कर लिया है और जल्द ही वर्क आर्डर जारी कर दिया जाएगा। कुछ सप्ताह में मौके पर रोड निर्माण का काम शुरू हो जाएगा।