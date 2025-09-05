एमपी में गणेश जुलूस पर किया पथराव, मच गया बवाल, पुलिस ने बरसाई लाठियां

Mahidpur- मध्यप्रदेश में गणेशजी के जुलूस पर पथराव कर दिया गया। धर्मनगरी उज्जैन के महिदपुर में यह वारदात हुई। गणेश जुलूस से पथराव से लोग उत्तेजित हो उठे तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। गणेशजी के इस जुलूस में लव जिहाद की झांकी बनाने को लेकर अल्पसंख्यकों ने ऐतराज जताया था। बाद में जुलूस जब मस्जिद के पास से गुजर रहा था तभी झांकी पर कुछ लोगों ने पत्थर बरसाने शुरु कर दिया। जुलूस में शामिल सैंकड़ों लोग उत्तेजित हो गए जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है।