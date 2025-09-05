Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

एमपी में गणेश जुलूस पर किया पथराव, मच गया बवाल, पुलिस ने बरसाई लाठियां

Mahidpur- मध्यप्रदेश में गणेशजी के जुलूस पर पथराव कर दिया गया। धर्मनगरी उज्जैन के महिदपुर में यह वारदात हुई।

उज्जैन

deepak deewan

Sep 05, 2025

Stone pelting on Ganeshji's procession at Mahidpur in Ujjain
Stone pelting on Ganeshji's procession at Mahidpur in Ujjain

Mahidpur- मध्यप्रदेश में गणेशजी के जुलूस पर पथराव कर दिया गया। धर्मनगरी उज्जैन के महिदपुर में यह वारदात हुई। गणेश जुलूस से पथराव से लोग उत्तेजित हो उठे तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। गणेशजी के इस जुलूस में लव जिहाद की झांकी बनाने को लेकर अल्पसंख्यकों ने ऐतराज जताया था। बाद में जुलूस जब मस्जिद के पास से गुजर रहा था तभी झांकी पर कुछ लोगों ने पत्थर बरसाने शुरु कर दिया। जुलूस में शामिल सैंकड़ों लोग उत्तेजित हो गए जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है।

महिदपुर में भगवान गणेशजी जुलूस में लव जिहाद की झांकी बनाई गई थी। इसमें एक दाढ़ीवाले पुतले को टोपी पहनाकर निकाला रहा था जिसपर वर्ग विशेष के कुछ लोगों ने ऐतराज जताया। अल्पसंख्याक समाज ने तहसील कार्यालय घेर लिया तो एसडीएम ने आपत्तिजनक चीजें हटवाने की बात कही। कई युवा गुस्से से भर उठे थे लेकिन उन्हें समझाइश देकर चुप करा दिया और वे लौट गए।

मस्जिद के पास किया पथराव

बाद में जैसे ही भगवान गणेश का जुलूस मोती मस्जिद के पास से गुजरा, उसपर पथराव कर दिया गया। पत्थर लगने से कुछ लोग चोटिल हो गए। इस घटना से लोग गुस्सा उठे जिससे तनाव पैदा हो गया। ऐसे में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उत्तेजित भीड़ को खदेड़ दिया।

गणेशजी का जुलूस घटना के बाद भी निकला हालांकि लव जिहाद वाली झांकी में बदलाव किया गया। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। ऐहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

Updated on:

05 Sept 2025 06:01 pm

Published on:

05 Sept 2025 05:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी में गणेश जुलूस पर किया पथराव, मच गया बवाल, पुलिस ने बरसाई लाठियां

