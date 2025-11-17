371 करोड़ मंजूर: MP में ‘4-लेन’ ब्रिज होगा ‘6-लेन’, टेंडर जारी

सिंहस्थ-28 में करीब 30 करोड़ श्रद्धालु व पर्यटकों के आने का आंकलन है। मेले के दौरान यातायात का सर्वाधिक दबाव भी इसी ब्रिज पर होने की संभावना है। ऐसे में सिंहस्थ पूर्व इस ब्रिज का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके लिए करीब 371 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें हरिफाटक मन्नत गार्डन से बेगमबाग तक की दोनों शाखाओं के पास फोरलेन ब्रिज बनाकर इसे सिक्सलेन में तब्दील किया जाएगा। इसी तरह ब्रिज के टॉप से जयसिंहपुरा की ओर उतरने वाली शाखा के साथ एक और टू-लेन शाखा बनाई जाएगी जिससे ब्रिज का यह हिस्सा फोरलेन हो जाएगा।