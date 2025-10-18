एमपी में सोयाबीन के ज्यादा दाम का लालच देकर किसानों से कर रहे धोखाधड़ी, तीन गिरफ्तार

Three arrested for defrauding soybean farmers in MP
Farmers- एमपी में किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। उन्हें फसल के ज्यादा दाम का लालच देकर चूना लगाया जा रहा है। किसानों से फर्जीवाड़ा करनेवाले ऐसे तीन ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर उज्जैन जिले के पांच दर्जन से ज्यादा किसानों से ठगी करने का आरोप है। इन किसानों से आरोपियों ने सोयाबीन सहित अन्य फसलें ज्यादा दामों पर खरीदी लेकिन उसका पैसा नहीं किया। परेशान होकर किसानों ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों पर धारा 481/2025, 318(4), 316(2), 316(5), 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है।
एएसपी अभिषेक रंजन ने बताया कि नागदा के श्रीराम कॉलोनी के आरोपी सौरभ मोदी और छब्बू उर्फ पुखराज गुर्जर तथा बनवाड़ा के राजेश संगीतला ने मिलकर किसानों को ज्यादा दामों का लालच देकर फसल खरीद ली थी। तीनों आरोपियों ने किसानों को पैसे नहीं दिए। अब शिकायत के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार कुल 61 किसानों ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। गुरुवार रात थाने में की गई शिकायत के अनुसार ठगी की कुल रकम 4 करोड़ 37 लाख 32 हजार 992 रुपए है। पुलिस ने आरोपियों के दो प्लॉट, एक कार और दो पिकअप जब्त किए हैं। प्लॉट की कीमत सवा करोड़ रुपए आंकी गई है।
