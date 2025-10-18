एमपी में सोयाबीन के ज्यादा दाम का लालच देकर किसानों से कर रहे धोखाधड़ी, तीन गिरफ्तार

Farmers- एमपी में किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। उन्हें फसल के ज्यादा दाम का लालच देकर चूना लगाया जा रहा है। किसानों से फर्जीवाड़ा करनेवाले ऐसे तीन ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर उज्जैन जिले के पांच दर्जन से ज्यादा किसानों से ठगी करने का आरोप है। इन किसानों से आरोपियों ने सोयाबीन सहित अन्य फसलें ज्यादा दामों पर खरीदी लेकिन उसका पैसा नहीं किया। परेशान होकर किसानों ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों पर धारा 481/2025, 318(4), 316(2), 316(5), 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है।