Indian Railway: 15 अक्टूबर तक ट्रेनों की आवाजाही ठप, बदले रूट से चलेंगी 7 ट्रेनें

Indian Railway: यार्ड रिमॉडलिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 15 अक्टूबर तक ट्रेनों की आवाजाही लगभग ठप रहेगी।

2 min read

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Oct 12, 2025

Indian Railway

Indian Railway

Indian Railway: भारतीय रेलवे के रतलाम मंडल में आने वाले उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बीते दिन सन्नाटा पसरा रहा। जानकारी के लिए बता दें कि यार्ड रिमॉडलिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 15 अक्टूबर तक ट्रेनों की आवाजाही लगभग ठप रहेगी। दीपावली से पहले यह बड़ा बदलाव यात्रियों की यात्रा योजनाओं को प्रभावित कर रहा है। रेलवे यार्ड में आधुनिकीकरण के तहत रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है। इसी कारण कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है और दर्जनों के मार्ग में बदलाव किया गया है।

ट्रेनों की आवाजाही पर रोक

स्टेशन पर 15 अक्टूबर तक ट्रेन संचालन न के बराबर रहेगा। दीपावली पर घरों को लौटने वालों की भीड़ के बीच अचानक हुए इस ब्लॉक से हजारों यात्री प्रभावित हो रहे हैं। रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने बताया कि ब्लॉक और नॉन-इंटरलॉकिंग के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यात्रियों को यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट, एनटीईएस ऐप या हेल्पलाइन पर गाड़ियों की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।

इन ट्रेनों का रूट बदला

-गाड़ी संख्या 04715 बीकानेर - साईनगर शिरडी स्पेशल, जो 11 अक्टूबर को बीकानेर से प्रस्थान करेगी, अब सवाई माधोपुर - गुड़ला - सोगरिया - गुना - बीना - निशातपुरा - भोपाल मार्ग से चलेगी।

-गाड़ी संख्या 20844 भगत की कोठी - बिलासपुर एक्सप्रेस, 11 अक्टूबर को सवाई माधोपुर - गुड़ला - सोगरिया - गुना - बीना - निशातपुरा - भोपाल मार्ग से संचालित होगी।

-गाड़ी संख्या 20846 बीकानेर - बिलासपुर एक्सप्रेस, 12 एवं 14 अक्टूबर को बीकानेर से प्रस्थान कर सवाई माधोपुर - गुड़ला - सोगरिया - गुना - बीना - निशातपुरा - भोपाल मार्ग से चलेगी।

-गाड़ी संख्या 04716 साईनगर शिरडी - बीकानेर स्पेशल, 12 अक्टूबर को साईनगर शिरडी से चलकर भोपाल - निशातपुरा - बीना - गुना - सोगरिया - गुड़ला - सवाई माधोपुर मार्ग से जाएगी।

-गाड़ी संख्या 20843 बिलासपुर - भगत की कोठी एक्सप्रेस, 13 एवं 14 अक्टूबर को भोपाल - निशातपुरा - बीना - गुना - सोगरिया - गुड़ला - सवाई माधोपुर मार्ग से संचालित होगी।

-गाड़ी संख्या 20845 बिलासपुर - बीकानेर एक्सप्रेस, 11 अक्टूबर को भोपाल - निशातपुरा - बीना - गुना - सोगरिया - गुड़ला - सवाई माधोपुर मार्ग से चलेगी।

-गाड़ी संख्या 05561 रक्सौल - वटवा स्पेशल, 14 अक्टूबर को दमोह - मालखेड़ी - महादेवखेड़ी - गुना - रुठियाई - सोगरिया - कोटा - नागदा - रतलाम मार्ग से चलेगी।

12 Oct 2025 03:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain

