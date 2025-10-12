Indian Railway: 15 अक्टूबर तक ट्रेनों की आवाजाही ठप, बदले रूट से चलेंगी 7 ट्रेनें

Indian Railway: भारतीय रेलवे के रतलाम मंडल में आने वाले उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बीते दिन सन्नाटा पसरा रहा। जानकारी के लिए बता दें कि यार्ड रिमॉडलिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 15 अक्टूबर तक ट्रेनों की आवाजाही लगभग ठप रहेगी। दीपावली से पहले यह बड़ा बदलाव यात्रियों की यात्रा योजनाओं को प्रभावित कर रहा है। रेलवे यार्ड में आधुनिकीकरण के तहत रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है। इसी कारण कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है और दर्जनों के मार्ग में बदलाव किया गया है।