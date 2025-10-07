Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

उज्जैन में UDA बनाएगा ’10 मंजिला’ कॉम्प्लेक्स, निकाले जाएंगे ‘दुकान-फ्लैट्स’

MP News: शहर में 56 करोड़ रुपए की लागत से 10 मंजिला वाणिज्यिक सह आवासीय कॉप्लेक्स के निर्माण का निर्णय लिया...

2 min read

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Oct 07, 2025

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: एमपी के उज्जैन शहर में विकास प्राधिकरण नानाखेड़ा पर एक और बिल्डिंग बनाएगा। समुद्र मंथन चौराहे पर बनने वाली बिल्डिंग 10 मंजिला होगी जिसमें दुकानों के साथ ही आवासीय फ्लैट्स भी होंगे। बिल्डिंग के लिए यूडीए एफएआर भी लेगा। संभागायुक्त और यूडीए अध्यक्ष आशीष सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को संचालक मंडल की बैठक हुई। इसमें शहर विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया।

मंडल ने नानाखेड़ा समुंद्र मंथन चौराहे पर 56 करोड़ रुपए की लागत से 10 मंजिला वाणिज्यिक सह आवासीय कॉप्लेक्स के निर्माण का निर्णय लिया। इसके साथ ही कालिदास अकादमी परिसर में 7.29 करोड़ रुपए की लागत से वृहद डोम और शेड के निर्माण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। बैठक में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, वनमंडलाधिकारी अनुराग तिवारी, पीडब्ल्यूडी एसई जीपी पटेल, विद्युत वितरण कंपनी से विनोद कुमार मालवीय और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक का संचालन सचिव व यूडीए सीईओ संदीप सोनी ने किया।

400 करोड़ मंजूर

यूडीए निमनवासा, धतरावदा व आसपास योजना क्रमांक टीडीएस-3, 4, 5 व 6 विकसित कर रहा है। संचालक मंडल ने इनके लिए करीब 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी है।

11 सड़कें चौड़ी होंगी

सिंहस्थ अंतर्गत यूडीए विभिन्न सडक़ों का चौड़ीकरण कर रहा है। बैठक में 11 मार्गों के चौड़ीकरण के लिए प्राप्त टेंडर को स्वीकृति दी गई।

ये निर्णय भी लिए

-पीएम आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस केटेगरी के 500 लैट्स निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने की स्वीकृति।

-मंगलनाथ परिसर में 8.10 करोड़ से स्टोन क्लेडिग कार्य को मंजूरी।

-श्री महाकाल मंदिर परिसर में विभिन्न प्रवेश द्वारों पर कास्ट आयरन व आनमेटिल गेट, शेड और वार्षिक जोनल कार्यों की निविदाएं स्वीकृत।

-सिंहस्थ के दृष्टिगत सडक़ों व अन्य विकास कार्यों के गुणवत्तापूवर्क क्रियान्वयन के लिए पीएमसी कसलटेट, रोड सफटी आडिट के लिए रोड सेटी आडिटर, मेला क्षेत्र में अधोसंरचना विकास कार्यों के विस्तृत परियोजना के लिए कंसलटेंट, प्राधिकरण के कार्यों के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की स्वीकृति।

-हरिफाटक रोड पर निर्माणाधीन यूनिटी माल के पास की भूमि पर नगर विकास योजना के 13 के माध्यम से विकास करेंगे।

ये भी पढ़ें

Metro Project: ‘ब्लू लाइन’ का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 03:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / उज्जैन में UDA बनाएगा ’10 मंजिला’ कॉम्प्लेक्स, निकाले जाएंगे ‘दुकान-फ्लैट्स’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ा फैसला….3 राज्यों के 17 स्टेशनों के बीच चलेगी दीपावली-छठ Special train

फोटो सोर्स: पत्रिका
उज्जैन

महाकाल मंदिर हुआ ‘कैशलेस’, 8 अक्टूबर से बदलेगा ‘3 टाइम’ की आरती का समय

(सोर्स: सोशल मीडिया)
उज्जैन

तैयारी शुरू…उज्जैन में चलेंगी ‘ई-बस’, 10.75 करोड़ बनेगा ‘बस डिपो’

(सोर्स: सोशल मीडिया)
उज्जैन

यूपी से बाबा महाकाल के दर्शन करने आए युवक शिप्रा नदी में बहे, सामने आया वीडियो

उज्जैन

होटल में नाबालिग के साथ किया ‘गंदा काम’, बना लिए Video

फोटो सोर्स: पत्रिका
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.