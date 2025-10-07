उज्जैन में UDA बनाएगा ’10 मंजिला’ कॉम्प्लेक्स, निकाले जाएंगे ‘दुकान-फ्लैट्स’

मंडल ने नानाखेड़ा समुंद्र मंथन चौराहे पर 56 करोड़ रुपए की लागत से 10 मंजिला वाणिज्यिक सह आवासीय कॉप्लेक्स के निर्माण का निर्णय लिया। इसके साथ ही कालिदास अकादमी परिसर में 7.29 करोड़ रुपए की लागत से वृहद डोम और शेड के निर्माण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। बैठक में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, वनमंडलाधिकारी अनुराग तिवारी, पीडब्ल्यूडी एसई जीपी पटेल, विद्युत वितरण कंपनी से विनोद कुमार मालवीय और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक का संचालन सचिव व यूडीए सीईओ संदीप सोनी ने किया।