उज्जैन में UDA बनाएगा ’10 मंजिला’ कॉम्प्लेक्स, निकाले जाएंगे ‘दुकान-फ्लैट्स’

MP News: एमपी के उज्जैन शहर में विकास प्राधिकरण नानाखेड़ा पर एक और बिल्डिंग बनाएगा। समुद्र मंथन चौराहे पर बनने वाली बिल्डिंग 10 मंजिला होगी जिसमें दुकानों के साथ ही आवासीय फ्लैट्स भी होंगे। बिल्डिंग के लिए यूडीए एफएआर भी लेगा। संभागायुक्त और यूडीए अध्यक्ष आशीष सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को संचालक मंडल की बैठक हुई। इसमें शहर विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया।
मंडल ने नानाखेड़ा समुंद्र मंथन चौराहे पर 56 करोड़ रुपए की लागत से 10 मंजिला वाणिज्यिक सह आवासीय कॉप्लेक्स के निर्माण का निर्णय लिया। इसके साथ ही कालिदास अकादमी परिसर में 7.29 करोड़ रुपए की लागत से वृहद डोम और शेड के निर्माण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। बैठक में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, वनमंडलाधिकारी अनुराग तिवारी, पीडब्ल्यूडी एसई जीपी पटेल, विद्युत वितरण कंपनी से विनोद कुमार मालवीय और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक का संचालन सचिव व यूडीए सीईओ संदीप सोनी ने किया।
यूडीए निमनवासा, धतरावदा व आसपास योजना क्रमांक टीडीएस-3, 4, 5 व 6 विकसित कर रहा है। संचालक मंडल ने इनके लिए करीब 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी है।
सिंहस्थ अंतर्गत यूडीए विभिन्न सडक़ों का चौड़ीकरण कर रहा है। बैठक में 11 मार्गों के चौड़ीकरण के लिए प्राप्त टेंडर को स्वीकृति दी गई।
-पीएम आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस केटेगरी के 500 लैट्स निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने की स्वीकृति।
-मंगलनाथ परिसर में 8.10 करोड़ से स्टोन क्लेडिग कार्य को मंजूरी।
-श्री महाकाल मंदिर परिसर में विभिन्न प्रवेश द्वारों पर कास्ट आयरन व आनमेटिल गेट, शेड और वार्षिक जोनल कार्यों की निविदाएं स्वीकृत।
-सिंहस्थ के दृष्टिगत सडक़ों व अन्य विकास कार्यों के गुणवत्तापूवर्क क्रियान्वयन के लिए पीएमसी कसलटेट, रोड सफटी आडिट के लिए रोड सेटी आडिटर, मेला क्षेत्र में अधोसंरचना विकास कार्यों के विस्तृत परियोजना के लिए कंसलटेंट, प्राधिकरण के कार्यों के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की स्वीकृति।
-हरिफाटक रोड पर निर्माणाधीन यूनिटी माल के पास की भूमि पर नगर विकास योजना के 13 के माध्यम से विकास करेंगे।
