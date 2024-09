एमपी के बड़े बीजेपी नेता के भाई की हरकत, साधु को किया निर्वस्त्र, संतों ने मचाया हंगामा

एमपी के बड़े बीजेपी नेता के भाई की हरकत, साधु को किया निर्वस्त्र, संतों ने मचाया हंगामा

Ujjain BJP leader Sultan Singh Shekhawat’s brother Laxman Singh took off the clothes of a sadhu बीजेपी नेता के भाई ने एक साधु को निर्वस्त्र कर दिया।

उज्जैन•Sep 07, 2024 / 08:02 pm• deepak deewan

Ujjain BJP leader Sultan Singh Shekhawat’s brother Laxman Singh took off the clothes of a sadhu

Ujjain BJP leader Sultan Singh Shekhawat’s brother Laxman Singh took off the clothes of a sadhu मध्यप्रदेश के एक बड़े बीजेपी नेता के भाई की घटिया हरकत सामने आई है। बीजेपी नेता के भाई ने एक साधु को निर्वस्त्र कर दिया। उसके पैसे छुड़ा लिए और मारपीट भी की। धर्मनगरी उज्जैन में यह घटना हुई। साधु के कपड़े उतारने की खबर सुनकर कई साधु संत एकजुट हो गए और हंगामा मचा दिया। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने बीजेपी नेता के भाई समेत दो आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है।