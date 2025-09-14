आचनक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर, काम देख हुए नाराज, दे दिए कई निर्देश

MP News: उज्जैन में गदा पुलिया-मंछामन से इंदौर रोड तक मार्ग निर्माण के दौरान रिटेनिंग वॉल में दरार पड़ गई। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह औचक निरीक्षण में गड़बड़ियां देख नाराज हो गए। उन्होंने निगम इंजीनियर को रिटेनिंग वॉल का सैंपल लेकर लैब में जांच कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने शनिवार को मेडिसिटी सहित निगम के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गदा पुलिया-मंक्षामन से इंदौर रोड तक के मार्ग निर्माण के निरीक्षण के दौरान रिटेनिंग वॉल की क्यूरिंग अच्छे से नहीं होने से निगम के सहायक यंत्री साहिल को रिटेनिंग वॉल में दरार आने पर कोर कटिंग करवाकर मजबूती चेक करने के निर्देश दिए।