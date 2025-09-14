आचनक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर, काम देख हुए नाराज, दे दिए कई निर्देश

MP News: उज्जैन में गदा पुलिया-मंछामन से इंदौर रोड तक मार्ग निर्माण के दौरान रिटेनिंग वॉल में दरार पड़ गई। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह औचक निरीक्षण में गड़बड़ियां देख नाराज हो गए। उन्होंने निगम इंजीनियर को रिटेनिंग वॉल का सैंपल लेकर लैब में जांच कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने शनिवार को मेडिसिटी सहित निगम के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गदा पुलिया-मंक्षामन से इंदौर रोड तक के मार्ग निर्माण के निरीक्षण के दौरान रिटेनिंग वॉल की क्यूरिंग अच्छे से नहीं होने से निगम के सहायक यंत्री साहिल को रिटेनिंग वॉल में दरार आने पर कोर कटिंग करवाकर मजबूती चेक करने के निर्देश दिए।
साथ ही कार्य की सतत मॉनिटरिंग और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का कहा। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर नाराजगी जताई लैब टेस्ट करवाने के निर्देश दिए। निगमायुक्त अभिलाष मिश्रा ने निर्देश दिए कि अगले निरीक्षण में मोबाइल टेस्टिंग लैब साथ रहेगी, जिससे ऑन स्पॉट क्वालिटी चेक हो सकेगी। कलेक्टर ने कोठी रोड, डी मार्ट के सामने महावीर नगर में चल रहे मार्ग निर्माण, कोयला फाटक से कंठाल, वीडी क्लॉथ मार्केट से छोटी पुलिया तक मार्ग चौड़ीकरण का भी निरीक्षण किया।
कलेक्टर ने महावीर नगर में निर्माणाधीन मार्ग की तराई समय पर करने का कहा ताकि मजबूती रहे। साथ ही बिजली विभाग से समन्वय कर ट्रांसफार्मर शिफ्ट करवाने, पाथ वे को मार्ग निर्माण के साथ बनाने और चैंबर की ऊंचाई रोड से ज्यादा न हो, इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए।
कोयला फाटक से कंठाल और वीडी क्लॉथ मार्केट से छोटी पुलिया तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने टाटा सीवरेज के कार्य के साथ ही घरों के ड्रेनेज कनेक्शन कर काम तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार रहवासियों की सुविधा के लिए मार्ग चौड़ीकरण में ड्रेनेज,पाइप लाइन,पोल शिफ्टिंग,मार्ग निर्माण आदि कार्य दिन के साथ रात्रि में भी तेज गति से करें।
आगर रोड पर निर्माणाधीन मेडिसिटी का निरीक्षण किया। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और मेडिकल कॉलेज ब्लॉक का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति जानी। एजेंसी प्रतिनिधि ने बताया, कार्य समय सीमा में लक्ष्य अनुसार हो रहा है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता की नियमित जांच इनहाउस लैब और विभाग की अन्य लैब्स के द्वारा नियमित रूप से कर रिपोर्ट संधारित कर रहे हैं। कलेक्टर ने मेडिसिटी निर्माण की कार्य प्रगति पर प्रसन्नता जताई।