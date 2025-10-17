VIP पास खरीदकर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुसा डोरेमॉन! खूब हो रहा हंगामा, देखें वीडियो

मंदिर से जुड़े पुजारियों और पुरोहितों ने इस वीडियो पर तीखी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थल की पवित्रता के साथ इस तरह का मज़ाक अस्वीकार्य है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने इसे आस्था से खिलवाड़ बताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कौशिक ने बताया कि एआई तकनीक से वीडियो को गलत तरीके से एडिट किया गया है। वीडियो में गार्ड को जूते पहने दिखाना और टिकट की बिक्री का झूठा चित्रण करना मंदिर की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा, मंदिर में इस तरह के वीडियो बनाना या धार्मिक स्थल को मनोरंजन के रूप में दिखाना पूरी तरह अनुचित और अस्वीकार्य है।