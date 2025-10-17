Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

VIP पास खरीदकर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुसा डोरेमॉन! खूब हो रहा हंगामा, देखें वीडियो

Mahakal Temple Doraemon AI Video: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर को लेकर गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एआई जनरेटेड वीडियो ने सनसनी मचा दी।

2 min read

उज्जैन

image

Avantika Pandey

Oct 17, 2025

Mahakal Temple Doraemon AI Video

Mahakal Temple Doraemon AI Video (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Mahakal Temple Doraemon AI Video: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर को लेकर गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एआई जनरेटेड वीडियो ने सनसनी मचा दी। बच्चों के फेमस कार्टून कैरेक्टर डोरेमॉन(Doraemon) को मंदिर परिसर में घूमते और गर्भगृह तक पहुंचते दिखाने वाले इस वीडियो पर मंदिर प्रबंधन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए साइबर सेल से जांच और एफआईआर की तैयारी शुरू कर दी है।

गर्भगृह में प्रवेश कर शिवलिंग पर मत्था टेकता है डोरेमॉन

वीडियो(AI Video) में दिखाया गया है कि गर्भगृह की देहलीज पर खड़ा एक गार्ड जूते पहने डोरेमॉन को बिना टिकट प्रवेश से रोकता है। इसके बाद डोरेमॉन बाहर जाकर 250 रुपए का टिकट खरीदता है और गर्भगृह में प्रवेश कर शिवलिंग पर मत्था टेकता है। इसी क्षण शिवलिंग से भगवान महाकाल ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट होते हैं और मंदिर के ऊपरी हिस्से से निकलकर गायब हो जाते हैं।

पुजारी-पुरोहितों ने जताई नाराजगी

मंदिर से जुड़े पुजारियों और पुरोहितों ने इस वीडियो पर तीखी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थल की पवित्रता के साथ इस तरह का मज़ाक अस्वीकार्य है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने इसे आस्था से खिलवाड़ बताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कौशिक ने बताया कि एआई तकनीक से वीडियो को गलत तरीके से एडिट किया गया है। वीडियो में गार्ड को जूते पहने दिखाना और टिकट की बिक्री का झूठा चित्रण करना मंदिर की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा, मंदिर में इस तरह के वीडियो बनाना या धार्मिक स्थल को मनोरंजन के रूप में दिखाना पूरी तरह अनुचित और अस्वीकार्य है।

वीडियो में कई झूठी बातें

वीडियो में कई झूठी बातें दिखाई गईं, जैसे गार्ड को जूते पहने दिखाना, गर्भगृह में 250 रुपए की टिकट से प्रवेश कराना और खुले स्टॉल से टिकट की बिक्री। हकीकत में मंदिर में न तो कोई व्यक्ति जूते पहनकर चांदी द्वार तक जा सकता है और न ही टिकट इस तरह बेचे जाते हैं।

धर्म पर कुठाराघात

महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने कहा, यह वीडियो सनातन धर्म पर कुठाराघात और शर्मनाक है। डोरेमॉन जैसे कैरेक्टर का धार्मिक स्थल में प्रवेश दिखाना धर्म का अपमान है। इसे तुरंत हटाया जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो।

कानूनी कार्रवाई करेंगे

इस तरह के वीडियो से मंदिर की पवित्रता और छवि पर आघात होता है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में साइबर सेल को जांच सौंपी जाएगी और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।- प्रथम कौशिक, प्रशासक, महाकाल मंदिर समिति।

ये भी पढ़ें

महाकाल मंदिर में आतिशबाजी पर रोक, जलेगी सिर्फ 1 फुलझड़ी, सख्त दिशा-निर्देश जारी
उज्जैन
Fireworks banned at Mahakal Temple Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 12:16 pm

Published on:

17 Oct 2025 12:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / VIP पास खरीदकर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुसा डोरेमॉन! खूब हो रहा हंगामा, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इन सड़कों का होगा चौड़ीकरण! अधिकारियों ने मार्ग का किया निरीक्षण

Road widening in ujjain for Simhastha-2028
उज्जैन

तैयारी पूरी… 1126 गांवों के किसानों को मिलेगी राशि, खाते में आएंगे रुपए

फोटो सोर्स: पत्रिका
उज्जैन

लंबे समय से फरार भाजपा नेता पर 10 हजार का इनाम घोषित, जारी हुआ आदेश

MP News
उज्जैन

महाकाल मंदिर में आतिशबाजी पर रोक, जलेगी सिर्फ 1 फुलझड़ी, सख्त दिशा-निर्देश जारी

Fireworks banned at Mahakal Temple Ujjain
उज्जैन

उज्जैन में आग का तांडव, कई दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

Ujjain Fire News
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.