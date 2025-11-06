एमपी में 4-लेन होगा उज्जैन-मक्सी रोड, डायवर्ट होगा दिल्ली का ट्रैफिक

फोरलेन को एबी रोड से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही अब इसे मक्सी बायपास से भी जोडऩे की कवायद चल रही है। सिंहस्थ में इस रूट से उज्जैन आने वाले ट्रैफिक को मक्सी सिटी में लाते हुए बाहर से ही निकाला जा सके, इसके लिए मक्सी बायपास (देवासरोड वाला छोर) से इसे जोडऩे की योजना तैयार की जा रही है। इधर मक्सी के कुछ जानकारों का कहना है कि डिजाइन में शहर का करीब तीन किलोमीटर का हिस्सा छूट रहा है। इसे भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।