Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

एमपी में 4-लेन होगा उज्जैन-मक्सी रोड, डायवर्ट होगा दिल्ली का ट्रैफिक

MP News: लंबे इंतजार के बाद अब योजना स्वीकृत होने के साथ ही एमपीआरडीसी ने ठेकेदार को वर्कआर्डर जारी कर दिया है।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Nov 06, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: सिंहस्थ-28 को लेकर उज्जैन-मक्सीरोड फोरलेन होगा। फोरलेन बनाने के साथ ही इसे मक्सी के नजदीक आगरा-बॉबे हाइवे से भी जोड़ा जाएगा। ऐसा होने पर सिंहस्थ के दौरान दिल्ली, आगरा, मथुरा, ग्वालियर आदि से आने वाले श्रद्धालु व पर्यटक इस फोरलेन के जरिए उज्जैन पहुंच सकेंगे। ऐसे में उज्जैन-मक्सी फोरलेन से ट्रैफिक डायवर्ट में बड़ी मदद मिलेगी।

एमपीआरडीसी ने ठेकेदार को वर्कआर्डर जारी किया

उज्जैन-मक्सीरोड को सिंहस्थ-16 में फोरलेन करने की योजना थी लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया था। इसके बाद कई बार इसे फोरलेन बनाने की कवायद हुई लेकिन योजना कागजों से बाहर नहीं आ पाई। लंबे इंतजार के बाद अब योजना स्वीकृत होने के साथ ही एमपीआरडीसी ने ठेकेदार को वर्कआर्डर जारी कर दिया है।

साइड पर सफाई काम शुरू हो गया है और जल्द ही ठेकेदार की ओर से मशीनरी, प्लांट आदि स्थापित किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, नवंबर मध्य तक निर्माण कार्य के भूमिपूजन की तैयारी है। इसके बाद इसी महीने के अंत या दिसंबर में धरातल पर सडक़ निर्माण का काम शुरू हो जाएगा।

दो साल में पूरा करना होगा निर्माण

फोरलेन रोड की शुरुआत उज्जैन में मक्सीरोड विद्युत कंपनी कार्यालय के नजदीक से होगी। रोड मक्सी तब बनेगा जिसकी कुल लंबाई करीब 38 किलोमीटर रहेगी। प्रोजेक्ट की लागत करीब 273 करोड़ रुपए है। निर्माण एजेंसी मप्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने रोड बनाने का ठेका अपेक्स स्ट्रक्चर प्रालि. को दिया है। ठेकेदार को दो वर्ष में उज्जैन-मक्सी फोरलेन का निर्माण पूरा करना होगा।

बायपास से जोड़ने की भी कवायद

फोरलेन को एबी रोड से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही अब इसे मक्सी बायपास से भी जोडऩे की कवायद चल रही है। सिंहस्थ में इस रूट से उज्जैन आने वाले ट्रैफिक को मक्सी सिटी में लाते हुए बाहर से ही निकाला जा सके, इसके लिए मक्सी बायपास (देवासरोड वाला छोर) से इसे जोडऩे की योजना तैयार की जा रही है। इधर मक्सी के कुछ जानकारों का कहना है कि डिजाइन में शहर का करीब तीन किलोमीटर का हिस्सा छूट रहा है। इसे भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

उज्जैन-मक्सी फोरलेन रोड निर्माण के लिए एजेंसी निर्धारित कर ली गई है। ठेकेदार कंपनी ने शहर के बाहरी क्षेत्र में सफाई कार्य शुरू कर दिया है।- विजयसिंह, संभागीय प्रबंधक एमपीआरडीसी

ये भी पढ़ें

डाक विभाग की नई सेवा शुरु, अब घर बैठे भेज सकेंगे ‘पार्सल’
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 04:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी में 4-लेन होगा उज्जैन-मक्सी रोड, डायवर्ट होगा दिल्ली का ट्रैफिक

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

5 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी, दर्द का डर गायब, जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित, चल पड़ा आयुर्वेद का नया ट्रेंड

MP News Ayurveda change the trend of delivery in 5 rupees
उज्जैन

तीन बेटियों ने मां को दी मुखाग्नि, निभाईं अंतिम संस्कार की सभी रस्में

Ujjain News
उज्जैन

महाकाल मंदिर के रास्ते में आ रहे कई मकानों पर चला बुलडोजर, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई

Bulldozers Action
उज्जैन

महाकाल के दरबार पहुंचे साउथ सुपर स्टार रवि मोहन, भस्म आरती में हुए शामिल

Actor Ravi Mohan Reach Mahakal
उज्जैन

‘तेजस्वी-ओवैसी’ नाम के गधे, दांत देखकर पता करते हैं क्वालिटी

उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.