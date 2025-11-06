एमपी में 4-लेन होगा उज्जैन-मक्सी रोड, डायवर्ट होगा दिल्ली का ट्रैफिक

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: सिंहस्थ-28 को लेकर उज्जैन-मक्सीरोड फोरलेन होगा। फोरलेन बनाने के साथ ही इसे मक्सी के नजदीक आगरा-बॉबे हाइवे से भी जोड़ा जाएगा। ऐसा होने पर सिंहस्थ के दौरान दिल्ली, आगरा, मथुरा, ग्वालियर आदि से आने वाले श्रद्धालु व पर्यटक इस फोरलेन के जरिए उज्जैन पहुंच सकेंगे। ऐसे में उज्जैन-मक्सी फोरलेन से ट्रैफिक डायवर्ट में बड़ी मदद मिलेगी।
उज्जैन-मक्सीरोड को सिंहस्थ-16 में फोरलेन करने की योजना थी लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया था। इसके बाद कई बार इसे फोरलेन बनाने की कवायद हुई लेकिन योजना कागजों से बाहर नहीं आ पाई। लंबे इंतजार के बाद अब योजना स्वीकृत होने के साथ ही एमपीआरडीसी ने ठेकेदार को वर्कआर्डर जारी कर दिया है।
साइड पर सफाई काम शुरू हो गया है और जल्द ही ठेकेदार की ओर से मशीनरी, प्लांट आदि स्थापित किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, नवंबर मध्य तक निर्माण कार्य के भूमिपूजन की तैयारी है। इसके बाद इसी महीने के अंत या दिसंबर में धरातल पर सडक़ निर्माण का काम शुरू हो जाएगा।
फोरलेन रोड की शुरुआत उज्जैन में मक्सीरोड विद्युत कंपनी कार्यालय के नजदीक से होगी। रोड मक्सी तब बनेगा जिसकी कुल लंबाई करीब 38 किलोमीटर रहेगी। प्रोजेक्ट की लागत करीब 273 करोड़ रुपए है। निर्माण एजेंसी मप्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने रोड बनाने का ठेका अपेक्स स्ट्रक्चर प्रालि. को दिया है। ठेकेदार को दो वर्ष में उज्जैन-मक्सी फोरलेन का निर्माण पूरा करना होगा।
फोरलेन को एबी रोड से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही अब इसे मक्सी बायपास से भी जोडऩे की कवायद चल रही है। सिंहस्थ में इस रूट से उज्जैन आने वाले ट्रैफिक को मक्सी सिटी में लाते हुए बाहर से ही निकाला जा सके, इसके लिए मक्सी बायपास (देवासरोड वाला छोर) से इसे जोडऩे की योजना तैयार की जा रही है। इधर मक्सी के कुछ जानकारों का कहना है कि डिजाइन में शहर का करीब तीन किलोमीटर का हिस्सा छूट रहा है। इसे भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।
उज्जैन-मक्सी फोरलेन रोड निर्माण के लिए एजेंसी निर्धारित कर ली गई है। ठेकेदार कंपनी ने शहर के बाहरी क्षेत्र में सफाई कार्य शुरू कर दिया है।- विजयसिंह, संभागीय प्रबंधक एमपीआरडीसी
